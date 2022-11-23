12 ay boyunca 1.250 TL nakit yardım! Başvurular e-Devlet’ten! Aile Destek Paketi Kasım ayı ödemeleri yattı mı?

Aile Destek Ödemesi başvuruları ne zaman yatakcak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelere yönelik desteklerine devam ediyor. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Aile Destek Programı ödemeleri netlik kazandı. Bakanı Derya Yanık, destek ödemelerinin 450-600 lira olan destek tutarını 850-1.250 liraya yükseldiğini belirtirken, kasım ayı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Başvuru şartları neler? İşte, detaylar...

Aile Destek Paketi ödemeleri 29 Temmuz itibarıyla başlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, destek ödeme tutarlarının yükseldiğini belirtirken, kasım ayı ödeme tarihleri merak edildi.