12 ay boyunca 1.250 TL nakit yardım! Başvurular e-Devlet'ten! Aile Destek Paketi Kasım ayı ödemeleri yattı mı?
Aile Destek Programı kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere veren destek ödemeleri Kasım ayı itibarıyla merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından yürütülen programdan faydalanan vatandaşlar, 'Kasım ayı Aile Destek Ödemeleri yattı mı?' Aile Destek Paketi başvuruları nereden nasıl yapılır, şartları neler? sorusuna yanıt arıyor. İşte, detaylar...
Aile Destek Ödemesi başvuruları ne zaman yatakcak? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı dar gelirli ailelere yönelik desteklerine devam ediyor. Bakanlık tarafından gerçekleştirilen Aile Destek Programı ödemeleri netlik kazandı. Bakanı Derya Yanık, destek ödemelerinin 450-600 lira olan destek tutarını 850-1.250 liraya yükseldiğini belirtirken, kasım ayı ödeme tarihleri merak konusu oldu. Peki, Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? Başvuru şartları neler? İşte, detaylar...
Aile Destek Paketi ödemeleri 29 Temmuz itibarıyla başlamıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, destek ödeme tutarlarının yükseldiğini belirtirken, kasım ayı ödeme tarihleri merak edildi.
AİLE DESTEK PROGRAMI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Aile Destek Programı başvuruları, e-Devlet Kapısı üzerinden ya da ikametgâh adresinin bağlı olduğu 3294 sayılı Kanun kapsamında kurulmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılabilmektedir.
AİLE DESTEK ÖDEMESİ NE KADAR?
Aylık kişi başı geliri:
450 TL'nin altında olanlara 1.250 TL,
450 TL ve üzerinde olanlara 1.100 TL,
911,15 TL ve üzerinde olanlara 950 TL,
1372,30 TL ve üzerinde olanlara 850 TL yardım yapılacak.
NAKDİ DESTEK BAŞVURULARI NASIL YAPILIYOR?
Söz konusu yardımdan faydalanmak isteyenler başvurularını e-Devlet sisteminden ya da ikamet ettikleri adresteki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'ndan yapabilirler.
KASIM AYI ÖDEMELERİ YATIRILDI MI?
Kasım ayı nakdi yardım ödemeleri 8 Kasım Salı gününden itibaren hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaya başlandı.
BAŞVURULAR NE ZAMANA KADAR DEVAM EDECEK?
12 ay devam eden yardımlarda son ödeme 2023 yılı Temmuz ayında yapılacak. Temmuz ayı itibariyle destek programı son bulacaktır.
BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
- T.C vatandaşı olunması
- Mavi Kartlı olunmaması
- Yerleşim yerinin yurt dışında olmaması
- 18 yaşından büyük olunması
- Hane halkında noter, memur ya da muhtar olarak çalışan, yurt dışında çalışan, yurt dışı borçlanması olan ve özel sandık kapsamında yer alan kişi veya kişilerin olmaması şartı aranmaktadır.
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- 12 ay boyunca 1.250 TL nakit yardım! Başvurular e-Devlet'ten! Aile Destek Paketi Kasım ayı ödemeleri yattı mı?
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