Fahiş fiyata ceza yolda! Market soruşturmasında ikinci perde





ORADAKİ BULGULARDAN YOLA ÇIKTI

Rekabet Kurulu, zincir marketlere yönelik soruşturmadaki bulgulardan yola çıkarak daha sonra 5 zincir marketin de aralarında olduğu 20 teşebbüs hakkında rekabeti engelledikleri şüphesiyle ikinci bir soruşturma daha başlattı. İlkinden daha büyük olan bu kez tedarikçilerin de içinde bulunduğu soruşturmada kartel ve yeniden fiyat belirleme iddialarının üzerine gidildi. Yeni soruşturmada da büyük tedarikçilerle ilgili olarak hub and spoke (topla-dağıt tipi kartel) ihlali ve yeniden satış fiyatı tespitleri yapıldığı öğrenildi.