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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihi belli oldu mu? Kasım ayı MB faiz kararı beklentisi ne yönde?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.11.2022
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Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihi belli oldu mu? Kasım ayı MB faiz kararı beklentisi ne yönde?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz kararı toplantısı için tarih belli oldu. PPK toplantısından sonra açıklanacak olan Kasım ayı faiz kararının ne olacağı merak ediliyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihi belli oldu mu? Kasım ayı MB faiz kararı beklentisi ne yönde olacak? İşte, detaylar...

Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi, Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısının ardından belli oluyor. Geçtiğimiz ay politika faizini 150 baz puan düşüren Merkez Bankası'nın Kasım ayı için alacağı karar merakla bekleniyor. Peki, Merkez Bankası faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak? İşte, ayrıntılar...

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) kasım ayı faiz kararı toplantı tarihi belli oldu.TCMB faiz kararı toplantısı 24 Kasım'da yapılacak. Toplantıda alınan karar aynı gün içerisinde saat 14.00'te açıklanacak.

MERKEZ BANKASI EKİM AYI FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizini 1,5 puan indirerek yüzde 10,5'e düşürdü. Merkez Bankası, ağustos, eylül ve ekim toplantılarında art arda toplam 3,5 puan indirime gitti.

AA FİNANS'IN PPK BEKLENTİ ANTEKİ AÇIKLANDI!

AA Finans'ın, 24 Kasım Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 18 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Anket sonuçlarına göre, ekonomistlerin çoğu politika faizinin 150 baz azaltılarak yüzde 9'a indirilmesini bekliyor.

Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.

Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.

TCMB PPK TOPLANTI TAKVİMİ

24 Kasım 2022

22 Aralık 2022

19 Ocak 2023

23 Şubat 2023

23 Mart 2023

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