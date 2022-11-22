Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? PPK toplantı tarihi belli oldu mu? Kasım ayı MB faiz kararı beklentisi ne yönde?

Ekonomistlerden biri 100 baz puanlık ve biri de 125 baz puanlık indirim öngörürken, yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerin medyanı da yüzde 9 oldu.Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında, politika faizi 150 baz puanlık indirimle yüzde 12'den yüzde 10,50'ye çekilmişti.

Geçen ay yüzde 3,05 olan kasım ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 3,14'e, cari yıl sonu TÜFE'deki artış beklentisi de yüzde 67,78'ten yüzde 68,06'ya çıktı.