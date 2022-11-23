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Haberler Galeri BENZİM ZAMMI SON DAKİKA | 23 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam ne zaman gelecek?

BENZİM ZAMMI SON DAKİKA | 23 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam ne zaman gelecek?

Son 1 haftada Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında da indirim gerçekleşti. Son olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 kuruş indirim uygulandı. 17 Kasım'da 77 kuruş, 19 Kasım'da 75 kuruş 23 Kasım'da ise 1,16 lira indirim gelen benzine zam bekleniyor. Brent petrol fiyatındaki yukarı yönlü hareket sonrası zam açıklaması geldi. Peki, benzine zam ne zaman gelecek? 23 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 23.11.2022 11:59
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BENZİM ZAMMI SON DAKİKA | 23 Kasım benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam ne zaman gelecek?

Brent petrol fiyatında son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Dün 88,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, yeni güne 88,46 dolardan başladı. Petrol fiyatındaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da indirim ve zam haberleri geliyor. 4 kez üst üste indirim uygulanan akaryakıta zam açıklaması geldi. Peki, benzine zam ne zaman gelecek? 23 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? İşte güncel akaryakıt fiyatları ve son gelişmeler...

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BENZİM ZAMMI SON DAKİKA | 23 Kasım benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam ne zaman gelecek?

BENZİNE ZAM NE ZAMAN GELECEK?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, dün gece 1.16 TL indirim gelen benzine, 24 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere 55 kuruş zam gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

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BENZİM ZAMMI SON DAKİKA | 23 Kasım benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam ne zaman gelecek?

23 Kasım İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 20.08 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.86 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL

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BENZİM ZAMMI SON DAKİKA | 23 Kasım benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam ne zaman gelecek?

23 Kasım Ankara Akaryakıt Fiyatları

Ankara Benzin litre fiyatı: 20.24 TL

Ankara Motorin (Mazot) litre fiyatı 24.97 TL

Ankara LPG litre fiyatı 10.79 TL

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BENZİM ZAMMI SON DAKİKA | 23 Kasım benzin, motorin mazot, LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam ne zaman gelecek?

23 Kasım İzmir Akaryakıt Fiyatları

İzmir Benzin litre fiyatı: 20.25 TL

İzmir Motorin (Mazot) litre fiyatı 25.01 TL

İzmir LPG litre fiyatı 10.54 TL