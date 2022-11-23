BENZİM ZAMMI SON DAKİKA | 23 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? Benzine zam ne zaman gelecek?

Son 1 haftada Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarında da indirim gerçekleşti. Son olarak bugünden itibaren geçerli olmak üzere benzin grubunda 1,16 kuruş indirim uygulandı. 17 Kasım'da 77 kuruş, 19 Kasım'da 75 kuruş 23 Kasım'da ise 1,16 lira indirim gelen benzine zam bekleniyor. Brent petrol fiyatındaki yukarı yönlü hareket sonrası zam açıklaması geldi. Peki, benzine zam ne zaman gelecek? 23 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar? İşte cevaplar...