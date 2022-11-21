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Hamsi fiyatları ne kadar oldu? Tezgahlardaki yerini aldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 21.11.2022 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022
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Hamsi fiyatları ne kadar oldu? Tezgahlardaki yerini aldı

Rize'de palamut bolluğunun ardından sezonun ilk hamsisi de tezgahlarda yerini aldı. Peki, vatandaşların severek tükettiği hamsi ne kadar oldu? Hamsi bu sene bol mu? İşte detaylar...

Sezona palamut avı ile bereketli bir başlangıç yapan Karadeniz'de balıkçıların ağlarına hamsiler de takılmaya başladı.

Rize'de de palamut, istavrit ve çinekopun ardından hamsi tezgahlardaki yerini almaya başladı.

Hamsinin fiyatının çok uygun olduğunu belirten balıkçı Murat Kurt, "Palamut bitmek üzere, hamsimiz başlıyor. Karadeniz hamsisi biraz bu yıl ne iri ne de ince bir yapıdalar. Bu sene tombul hamsi oluyor. Fiyatlar tabii uygun. Mandalina fiyatı, 25 liraya satıyoruz" ifadelerini kullandı.

Bu yıl hamsi fiyatlarının uygun olduğunu söyleyen Faik Yılmaz da, "Bu sene hamsi fiyatları güzel. Uygun fiyata satılıyor. Hamsi de denizden taze çıktı. İyi yiyen biri için 1 kilo hamsi ancak iki kişiye yeter" şeklinde konuştu.

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