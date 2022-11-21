Hamsi fiyatları ne kadar oldu? Tezgahlardaki yerini aldı

Hamsinin fiyatının çok uygun olduğunu belirten balıkçı Murat Kurt, "Palamut bitmek üzere, hamsimiz başlıyor. Karadeniz hamsisi biraz bu yıl ne iri ne de ince bir yapıdalar. Bu sene tombul hamsi oluyor. Fiyatlar tabii uygun. Mandalina fiyatı, 25 liraya satıyoruz" ifadelerini kullandı.