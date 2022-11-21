Özsu Balık halka arz hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ve kodu ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz ile ilgili halka arz ile ilgili olarak hisse fiyatı ve kodu da belli oldu. Peki, Özsu Balık halka arz hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ve kodu ne kadar?