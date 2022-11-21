Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyebilir! Brent petrolde düşüş sürüyor! Kritik toplantı 4 Aralık’ta...

RESESYON BEKLENTİSİ DÜŞÜŞÜ DESTEKLİYOR

Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceği öngörüsünün resesyon beklentilerini güçlendirmesi de fiyatlardaki düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış ise dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için pahalı hale getirirken, bu durum alımların azalması ve petrol fiyatlarının gerilemesine destek oldu.