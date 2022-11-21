Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyebilir! Brent petrolde düşüş sürüyor! Kritik toplantı 4 Aralık'ta...
Dünya genelinde son dönemde fiyatlarında kırılma yaşayan brent petrol an itibariyle 83,39 dolardan işlem görüyor. Çin'de koronavirüsün yeniden patlama noktasına gelmesi piyasalarda talep endişesine yol açarken, OPEC+ grubunun daha fazla arz kesintisine gidebileceği konuşuluyor. İşte detaylar...
Cuma günü 90,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 18.24 itibarıyla 83,39 dolara kadar geriledi.Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,61 dolardan alıcı buldu.
İŞTE DÜŞÜŞÜN NEDENİ
Petrol fiyatlarındaki düşüşte, küresel petrol piyasalarında artan talep endişeleri etkili oldu.
Dünyanın en büyük ham petrol ithalatçısı Çin'de artan Kovid-19 vakalarına yönelik haber akışının ülkede daha sıkı tedbirleri gündeme getirmesi piyasalarda talep endişelerine yol açtı.
ÇİN'DE KORONAVİRÜSTEN YENİ CAN KAYBI
Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, ülkede Kovid-19 salgınında 26 Mayıs'tan bu yana ilk kez can kaybı yaşandı. Günlük vaka sayısı ise 20 bini aştı.
Vakaların nüfusa oranla az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen Çin, "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı kontrol tedbirlerini uygulamaya devam ediyor.
RESESYON BEKLENTİSİ DÜŞÜŞÜ DESTEKLİYOR
Dünyanın en büyük petrol üreticisi ve tüketicisi ABD'de Merkez Bankası'nın sıkı para politikasına devam edeceği öngörüsünün resesyon beklentilerini güçlendirmesi de fiyatlardaki düşüşü destekleyen unsurlar arasında yer aldı.
ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değerini ölçen dolar endeksindeki artış ise dolara endeksli petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için pahalı hale getirirken, bu durum alımların azalması ve petrol fiyatlarının gerilemesine destek oldu.
DAHA FAZLA ARZ KESİNTİSİNE GİDİLEBİLİR
Öte yandan, petrol fiyatlarındaki düşüş, piyasalarda Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun daha fazla arz kesintisine gidebileceğini ilişkin endişelere yol açıyor.
KRİTİK TARİH 4 ARALIK
Günlük petrol üretimini kasımdan itibaren 2 milyon varil azaltan grup, piyasa koşullarını değerlendirmek ve üretim miktarını görüşmek üzere 4 Aralık'ta toplantı yapacak.
Brent petrolde teknik olarak 87,27 ile 87,77 dolar aralığının direnç, 86,77 ile 86,27 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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