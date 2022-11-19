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Resmi Gazete'de yayımlandı! Şantiye şeflerine ilişkin düzenlemeyle yaklaşık 10 bin kişiye istihdam alanı açılacak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 19.11.2022
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Resmi Gazete’de yayımlandı! Şantiye şeflerine ilişkin düzenlemeyle yaklaşık 10 bin kişiye istihdam alanı açılacak

Şantiye Şefleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğe göre, şantiye şeflerinin aynı anda üstlenebilecekleri iş miktarı, işin büyüklüğüne göre düzenlenecek. Şantiye şefinin bakacağı alan küçüleceği için yeni şantiye şeflerine ihtiyaç olacak, yaklaşık 10 bin mimar ve mühendisin istihdamına katkı sağlanacak.

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