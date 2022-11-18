Akaryakıt fiyatları güncel liste: 18 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...

Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası petrol fiyatları dalgalanma yaşıyor. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşandı. Bu hafta akaryakıt fiyatlarında üst üste iki indirim uygulandı. Benzin ve motorine gelen indirim sonrası akaryakıt fiyatları değişirken, araç sahipleri güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Kasım akaryakıt fiyatları güncel liste...

BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM VAR MI?

15 Kasım Salı motorine 1,56 TL, 17 Kasım Perşembe günü ise benzine 77 kuruş indirim geldi.

19 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş daha indirim gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

Gelen son indirimlerden sonra güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde;