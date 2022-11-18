Akaryakıt fiyatları güncel liste: 18 Kasım benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İstanbul, Ankara, İzmir...
Rusya-Ukrayna savaşı etkisiyle Brent petrol fiyatında dalgalanma yaşanıyor. Salı günü motorine 1,56 TL indirim, perşembe günü ise benzine 77 kuruş indirim gelmişti. Bu gelişmelerin ardından İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerde akaryakıt fiyatları güncellendi. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Kasım güncel akaryakıt fiyatları...
Son dönemde küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler sonrası petrol fiyatları dalgalanma yaşıyor. Brent petrol ve döviz kurundaki hareketlilik ile akaryakıt fiyatlarında da hareketlilik yaşandı. Bu hafta akaryakıt fiyatlarında üst üste iki indirim uygulandı. Benzin ve motorine gelen indirim sonrası akaryakıt fiyatları değişirken, araç sahipleri güncel fiyat listesini araştırmaya başladı. Peki, benzin, motorin (mazot), LPG fiyatı ne kadar, kaç TL oldu? İşte 18 Kasım akaryakıt fiyatları güncel liste...
BENZİN, MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM VAR MI?
15 Kasım Salı motorine 1,56 TL, 17 Kasım Perşembe günü ise benzine 77 kuruş indirim geldi.
19 Kasım Cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 75 kuruş daha indirim gelmesi bekleniyor. Motorin ve LPG grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.
Gelen son indirimlerden sonra güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları şu şekilde;
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Akaryakıt fiyatlarında uygulanan Eşel Mobil sistemiyle, petrol fiyatları, döviz kuru ve uluslararası ürün fiyatlarındaki artış sonucunda yurt içi pompa fiyatlarında meydana gelen yükselişler, ÖTV ayarlamasıyla tüketiciye zam olarak yansıtılmadan dengelenmeye çalışılıyor.
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