17 farklı alanda destek! Senaryoyu yaz, filmi çek para devletten









SİNEMA SEKTÖRÜNE PANDEMİDE 231.5 MİLYON TL DESTEK VERİLDİ



Sinema destekleri kimlere veriliyor?

Sinema desteklerinden yararlanmak isteyen sanatçılar Sinema Genel Müdürlüğü'ne müracaat ediyor. Destekler sinema sektör temsilcilerinden oluşan 8 kişilik Sinema Destekleme Kurulu tarafından belirlenen kriterlere göre değerlendiriliyor. Animasyon Film Yapım, Belgesel Film Yapım, Çekim Sonrası, Dağıtım ve Tanıtım, İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım, Kısa Film Yapım, Ortak Yapım, Proje Geliştirme, Senaryo ve Diyalog Yazımı, Uzun Metrajlı Sinema Film Yapım, Yerli Film Gösterim ve Dizi Film Desteği sağlanıyor. Ayrıca Etkinlik ve Proje Destekleri, Ortak Yapım Belgesi, Yabancı Yapımlar İçin Çekim İzni, Kültürel Alandaki Destek Faaliyetlerinin Teşvik Edilmesi ve Yabancı Film Yapım Desteği uygulanıyor. Başvurular ilk olarak e-Devlet üzerinden alınıyor. Her bir desteğin farklı farklı başvuru kriteri bulunuyor. Sinema sektörüne bu zamana kadar 711.9 milyon, pandemi döneminde ise 231.5 milyon TL destek sağlandı. Verilen yardımlarla sinema sektörü uluslararası alanda atılımlar gerçekleştirdi. 2004'te gösterime giren yerli film sayısı 18 iken 2019'da 150'ye ulaştı. 2004'te 29 milyon olan izleyici sayıcı ise 2019'da 59.4 milyon oldu. Eylül 2022 itibarıyla, 141'i yerli, 143'ü yabancı 284 yeni film gösterime girdi. 13.9 milyonu yerli film izleyici olmak üzere toplam 27.3 milyon seyirci sayısına ulaşıldı. Bakanlığın sinema sektörünün daha da gelişmesi için yardımları artarak sürecek.