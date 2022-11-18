Borsa İstanbul’dan haftalık kapanış rekoru! İşte en çok kazandıran sektör...

Analistler, artan resesyon ve enflasyon endişeleriyle küresel pay piyasalarının dalgalı seyrettiğini belirterek, piyasalar kapandıktan sonra uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'ye ilişkin değerlendirmesinin yayımlanmasının beklendiğini ifade etti.

Haftaya ABD ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinin sözle yönlendirmeleri ile ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) toplantı tutanaklarının yatırımcıların odağında olduğunu söyleyen analistler, yurt içinde de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) yayımlayacağı finansal istikrar raporunun takip edileceğini ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's'in Türkiye değerlendirmesinin beklendiğini aktardı.

Haftaya veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Almanya'da büyüme, Euro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksinin öne çıkacağını kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.450 ve 4.400 seviyelerinin destek, 4.550 ve 4.600 puanın direnç olarak öne çıktığını bildirdi.