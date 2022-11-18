İstanbul havalimanları 10 ayda yolcusunu yüzde 59 artırdı!

Atatürk Havalimanı'nı ise geçen yıl ocak-ekim döneminde iç hatları 47, dış hatları 406, toplamda 453 yolcu kullanmıştı.İstanbul havalimanlarından bu yılın 10 ayında iç hatlarda 26 milyon 292 bin 906, dış hatlarda ise 52 milyon 692 bin 923 olmak üzere toplam 78 milyon 985 bin 829 kişi yolculuk yaptı.

Geçen yılın ocak-ekim döneminde 49 milyon 735 bin 507 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısının, bu senenin aynı döneminde 29 milyon 250 bin 322 kişi ile yüzde 59 artış gösterdiği hesapland.