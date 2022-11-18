İstanbul havalimanları 10 ayda yolcusunu yüzde 59 artırdı!
İstanbul'daki havalimanlarından yararlanan yolcu sayısı, bu yılın 10 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 59 artarak, 78 milyon 985 bin 829'a ulaştı.Yolcu artış rakamları hava yolu firmalarının bilançolarına da olumlu yönde yansıdı.
COVID-19 salgını sürecinde dünya genelinde ve Türkiye'de büyük ölçüde azalan yolcu trafiği, 2022'nin başından itibaren hızla arttı.Salgının olumsuz etkisini geçen yıl alınan önlemlerle atlatan Türk sivil havacılığı, hava trafiği ve yolcu yoğunluğunda yükseliş trendine geçti. Ocak ayında başlayan artış 10 ay boyunca sürdü.
İstanbul ve Sabiha Gökçen havalimanlarında yılın 10 ayında ağırlanan yolcu sayılarında 2021'e göre göre önemli artışlar kaydedildi. Dönem içinde turizm sezonunun gelmesiyle hem iç hem dış hatlarda yükseliş devam ederken, turizm sezonun bitişinde de artışlar sürdü. Yolcu artış rakamları hava yolu firmalarının bilançolarına da olumlu yönde yansıdı.
İSTANBUL HAVALİMANI'NDA 53 MİLYON YOLCU SEYAHAT ETTİ
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürlüğü'nün internet sitesindeki bilgilere göre, İstanbul Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde 53 milyon 546 bin 267 yolcu seyahat etti. Bu yolculardan 13 milyon 555 bin 500'ü iç, 39 milyon 990 bin 767'si ise dış hatları kullandı.
İstanbul Havalimanı'nda geçen yılın ocak-ekim döneminde iç hatlarda 8 milyon 688 bin 779, dış hatlarda ise 20 milyon 714 bin 751 yolcu uçtu. 2021 yılının aynı döneminde 29 milyon 403 bin 530 yolcunun seyahat ettiği İstanbul Havalimanı'nda, önceki seneye göre 24 milyon 142 bin 737 yolcu artışı olduğu hesaplandı.
Geçen yılın aynı dönemine göre yolcu sayısının yüzde 82 arttığı belirlendi. İstanbul Havalimanı yolcu sayısı geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında iç hatlarda yüzde 56, dış hatlarda ise yüzde 93 artış gösterdi.
SABİHA GÖKÇEN'DE DIŞ HAT YOLCUSU ARTIYOR
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan bu yıl ocak-ekim döneminde iç hatlarda 12 milyon 737 bin 406, dış hatlarda ise 12 milyon 702 bin 156 yolcu uçtu. 25 milyon 439 bin 562 kişi bu havalimanını kullandı.
Geçen yılın 10 ayında 13 milyon 607 bin 456 iç, 6 milyon 724 bin 68 dış hat olmak üzere 20 milyon 331 bin 524 yolcu bu havalimanından seyahat etmişti.Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bu yılın ocak-ekim döneminde misafir edilen yolcu sayısı iç hatlarda 870 bin 50 azalırken, dış hatlarda 5 milyon 978 bin 88 arttı. Buna göre yolcu sayıları iç hatlarda yüzde 6 azaldı, dış hatlarda ise yüzde 89 arttı.
Atatürk Havalimanı'nı ise geçen yıl ocak-ekim döneminde iç hatları 47, dış hatları 406, toplamda 453 yolcu kullanmıştı.İstanbul havalimanlarından bu yılın 10 ayında iç hatlarda 26 milyon 292 bin 906, dış hatlarda ise 52 milyon 692 bin 923 olmak üzere toplam 78 milyon 985 bin 829 kişi yolculuk yaptı.
Geçen yılın ocak-ekim döneminde 49 milyon 735 bin 507 olan İstanbul'dan uçan yolcu sayısının, bu senenin aynı döneminde 29 milyon 250 bin 322 kişi ile yüzde 59 artış gösterdiği hesapland.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- KPSS 2022/11 tercih kılavuzu heyecanla bekleniyor! Sağlık Bakanlığı 31.317 personel alımı tercihleri ne zaman? Hemşire, ebe...
- TSK Muvazzaf Astsubay alımında son günler! 2022 MSB Kuvvet Komutanlıkları 1.870 astsubay alımı başvuru ne zaman bitiyor?
- Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 18 Kasım Cuma Gelinim Mutfakta kim elendi? Altın bileziği kim aldı? Haftalık puan durumu!
- KYK burs/kredi sorgulama ekranı | KYK burs sonuçları nereden, nasıl öğrenilir? KYK burs/kredi hangi bankaya yatırılır? Ödemeleri hangi gün?
- KYK burs sonucu ne zaman açıklanacak? KYK burs ücreti ne kadar? İlk ödemeler ayın kaçında? 2022-2023 KYK burs/kredi SONUÇ TARİHİ
- KPSS DHBT sınavı ne zaman, saat kaçta? 2022-KPSS DHBT konuları neler? KPSS DBHT sınav süresi ne kadar?
- Pazartesi günü okul var mı? 21 Kasım Pazartesi okullar açılacak mı? 2022-2023 1. Dönem ara tatil ne zaman bitiyor?
- SSK BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI değişiyor! Maaşı 3.500, 3.700, 4.000, 4.500, 5.000 olanlar... 20223 Ocak zammı ne kadar?
- Naim Süleymanoğlu kimdir, neden öldü? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu kaç kilo ağırlık kaldırdı? İşte Naim Süleymanoğlu'nun hayatı
- TOKİ KURA TAKVİMİ GÜNCELLENDİ: İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman çekilecek? 2022 TOKİ sosyal konut kura tarihleri...
- Kasım ayı doğalgaz desteği yattı mı, ne kadar yattı? Doğalgaz destek ödemesi nereden, nasıl alınır? Şartları neler? DOĞALGAZ DESTEĞİ BAŞVURU EKRANI
- Uzman öğretmenlik sınavı saat kaçta başlayacak, bitecek? 2022 uzman öğretmenlik sınavı kaç dakika? Sınav süresi...