Togg enerjisini ŞarjetTR’den alacak! 43 şirket lisans aldı

43 ŞİRKET ŞARJ AĞI İŞLETMESİ LİSANSI ALDI

Şirketler EPDK'dan aldıkları şarj ağı işletmeci lisansı kapsamında şarj ağı işletebilirken, bugüne kadar 43 adet şirkete şarj ağı işletmesi lisansı verildi. Türkiye'de yaklaşık 9 bin 650 adet elektrikli araç bulunurken, 3 bin 640 adette halka açık şarj noktası bulunuyor. TOGG'un yollarda boy göstermesiyle birlikte şarj istasyonlarının sayısında da artış yaşanacak. Araçtan şebekeye elektrik teknolojisi, akıllı şebekeye destek olacak diğer ileri teknolojik uygulamalar, batarya değiştirme istasyonları gibi birçok konu da EPDK tarafından çalışılmaya devam ediyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN