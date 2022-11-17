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Son dakika: Asgari ücrete yönelik flaş açıklama! Aralık ayı bekleniyor! "Dengeli bir asgari ücret için gayret göstereceğiz"

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 17.11.2022 Güncelleme Tarihi: 17.11.2022
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Son dakika: Asgari ücrete yönelik flaş açıklama! Aralık ayı bekleniyor! Dengeli bir asgari ücret için gayret göstereceğiz

Aralık ayına yaklaşılırken asgari ücrete yapılacak zam miktarı da merakla bekleniyor. Konuya ilişkin başta bakanlık olmak üzere üst üste açıklamalar gelirken TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücret konusunda ellerini taşın altına koyacaklarını belirttiç Akkol "Dengeli bir asgari ücret konusunda gayret göstereceğiz" dedi.

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol asgari ücrete ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

ÇALIŞANLARI KORUMAK İÇİN DİJİTAL DÖNÜŞÜM

Akkol, MESS tarafından yedincisi bu yıl Divan Kuruçeşme'de düzenlenen "İş Güvenliğinin Yıldızları Ödül Töreni"nde, rapor yerine icraat odaklı çalışmalar yürüttüklerini belirterek, yeni nesil sendikacılık anlayışıyla çalışma hayatına değer katmaya devam ettiklerini söyledi.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin (İSG) odaklandıkları konuların başında geldiğini dile getiren Akkol, çalışanları daha fazla korumak ve işletmeleri daha güvenli hale getirmek için İSG de dijital dönüşümün önemine değindi.

RİSK YÖNETİMİ NASIL OLUYOR?

Bu konuda yapay zeka uygulamalarını da kullanarak işletmelere yönelik projeler yürüttüklerini bildiren Akkol, şöyle konuştu:

"Uygulamalarımıza örnek vermek gerekirse mesela bir çalışan baret takılması gereken yere baretsiz girmek istediğinde yapay zeka bunu tespit ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Maske takılması gereken bir yer var ama çalışan maske takmamış ya da İSG kıyafeti giyilmesi gereken yerde bu kıyafet giyilmemiş, teknoloji yardımıyla bunların önüne geçiliyor ve olası kazaların önüne geçiliyor. Bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki risklerini en iyi orada çalışanlar bilir. Buradan hareketle bir cep telefonu uygulaması ile çalışan kendi çalışma alanındaki riskleri fotoğraf veya video ile yöneticilerine raporlayabiliyor."

Akkol, İSG konusunda farkındalığı artırmak için düzenledikleri ödül programı sayesinde bugüne kadar 1200'ün üzerinde proje ve 160 bin çalışana ulaşıldığını bildirdi.

ASGARİ ÜCRETTE ELİMİZİ TAŞIN ALTINA KOYACAĞIZ

Aralık ayında başlayacak asgari ücret görüşmelerine de değinen Akkol, şunları söyledi:

"Son üç asgari ücret artışında işçi, işveren ve hükümet olarak kararın altına üçlü imza attık. Bu hem işveren hem işçi hem de hükümet tarafı razı demek. Biz yine elimizi taşın altına koyacağız. Yine üçlü imza ile bu süreci sonuçlandırmak istiyoruz."

İŞVERENİ DE EZDİRMEK İSTEMİYORUZ

"İşçilerimizin, işçi sendikalarımızın, işçi konfederasyonlarının memnun olmadığı, işletmelerimizde huzursuzluğun olduğu bir durumu arzu etmiyoruz. Bununla birlikte işverenlerin ağır maliyetler altında ezildiği bir durumu da istemiyoruz."

DENGELİ BİR ASGARİ ÜCRET OLACAK

"Dengeli bir asgari ücret konusunda yine hem işçi konfederasyonlarımızla hem devletimizle çalışmaya gayret göstereceğiz."

Asgari ücret mesaisi başlıyor!

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