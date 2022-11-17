Son dakika: Asgari ücrete yönelik flaş açıklama! Aralık ayı bekleniyor! "Dengeli bir asgari ücret için gayret göstereceğiz"

RİSK YÖNETİMİ NASIL OLUYOR?

Bu konuda yapay zeka uygulamalarını da kullanarak işletmelere yönelik projeler yürüttüklerini bildiren Akkol, şöyle konuştu:

"Uygulamalarımıza örnek vermek gerekirse mesela bir çalışan baret takılması gereken yere baretsiz girmek istediğinde yapay zeka bunu tespit ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Maske takılması gereken bir yer var ama çalışan maske takmamış ya da İSG kıyafeti giyilmesi gereken yerde bu kıyafet giyilmemiş, teknoloji yardımıyla bunların önüne geçiliyor ve olası kazaların önüne geçiliyor. Bir işletmenin iş sağlığı ve güvenliği konusundaki risklerini en iyi orada çalışanlar bilir. Buradan hareketle bir cep telefonu uygulaması ile çalışan kendi çalışma alanındaki riskleri fotoğraf veya video ile yöneticilerine raporlayabiliyor."