İstanbul Avrupalı rakiplerini geride bıraktı! Türkiye bir alanda daha vites büyüttü

Kongrelere adaylık süreçlerini devam ettiğine dikkat çeken sektör oyuncuları, ilgi ve talebin çok yüksek olduğunu vurguluyor. Sektör oyuncuları, "Uluslararası kongrelere ev sahipliği yapmak için 'Ulaşılabilirlik, güvenlik, şehrin cazibesi ve hizmet kalitesi' olmak üzere dört ana kriter aranıyor. Bugün İstanbul'a dünyanın birçok ülkesinden direkt uçuş var. Güvenlik sorunumuz yok. Egzotik ve modern yapısıyla ziyaretçilerini büyüleyen şehrimizde otellerin gerek altyapısı gerekse hizmet kalitesi üst seviyede. İstanbul 1-2 yıl içinde yeniden dünyanın ilk 10 şehri arasına girecek" diyor.