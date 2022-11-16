Asgari ücret mesaisi başlıyor! Gözler artık Aralık ayındaki toplantılarda! Temsilciler bir araya gelecek

"ARALIK AYINDA TOPLAYACAĞIM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Bakan Bilgin , ''Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız'' dedi.