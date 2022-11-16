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Asgari ücret mesaisi başlıyor! Gözler artık Aralık ayındaki toplantılarda! Temsilciler bir araya gelecek

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 16.11.2022 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022
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Asgari ücret mesaisi başlıyor! Gözler artık Aralık ayındaki toplantılarda! Temsilciler bir araya gelecek

2023 yılına ilişkin asgari ücretin ne kadar olacağına yönelik tartışmalar sürerken asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında ilk toplantısını gerçekleştirecek. İşçi, işveren ve hükumetten 5'er temsilcinin katılacağı komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek. İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanın gözü asgari ücrete yapılacak olan zamma çevrilirken, süreç yavaş yavaş hızlanmaya başladı. Asgari ücret tespit komisyonu aralık ayında ilk toplantısını gerçekleştirecek.

Asgari ücrete bu yıl toplamda yüzde 95 artış yapıldı, 5 bin 500 liraya yükseltildi. 2023 zammı için süreç aralık ayında başlıyor.

Asgari ücretlinin beklediği ücret tespit komisyonu ilk toplantısını aralık ayının ilk haftasında gerçekleştirecek.

İşçi, işveren ve hükumetten 5'er temsilcinin katılacağı komisyon, yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleyecek.

Asgari ücrette ocak ayında yüzde 50 ile tarihi artışa gidildi. Temmuzda ise yüzde 30'luk ara zam yapıldı. Asgari ücretliden alınan vergilerden de vazgeçildi.

"ARALIK AYINDA TOPLAYACAĞIM"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin Bakan Bilgin , ''Asgari ücret benim veya herhangi birisinin açıklayacağı bir konu değil. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nu Aralık ayında toplayacağım, orada hepsini konuşacağız'' dedi.

2023 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi formüller var?

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