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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım planını tamamladık

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 12.11.2022
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Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu: 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yatırım planını tamamladık

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından düzenlenen "Dijital Türkiye Blokzincir Hackathonu -DIGIATHON 2022 Yarışması" açılış programında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, 2053 yılına kadar 198 milyar dolarlık yeni ulaşım ve haberleşme yatırım planını tamamladıklarını vurguladı. Karaismailoğlu, “Türkiye, AK Parti hükümetlerimizin öncülük ettiği dijital dönüşüm alanında, dünyadaki lider ülkeler arasında. Bu konumumuzu en iyi şekilde değerlendirerek, Türkiye'yi bilişim sektöründe tasarlayan, üreten, yön veren katma değer oluşturan bir ülkeye dönüştürmek için yoğun çaba sarf ediyoruz" dedi.

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