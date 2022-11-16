FED TOPLANTI TAKVİMİ | FED faiz toplantısı Aralık 2022 ne zaman? FED faiz kararı açıklanacağı tarih belli oldu mu?
FED toplantı takvimi arama motorlarında sıklıkla araştırılıyor. Aldığı faiz kararlarıyla küresel piyaslArı yakından etkileyen FED ile ilgili detaylar merak konusu oldu. Peki FED faiz toplantısı Aralık 2022 ne zaman? FED faiz kararı açıklanacağı tarih belli oldu mu? İşte FED toplantı tarihi ve faiz kararı ile ilgili merak edilenler...
Yılın son FED toplantısının ne zaman gerçekleşecek? Enflasyonla mücadele kapsamında aldığı kararlarla küresel piyasaları doğrudan etkileyen Amerika Merkez Bankası (FED) ne zaman toplanacak sorusu arama motorlarında sıklıkla aratılıyor. Aralık ayı FED toplantısı hangi gün? FED fazi kararı hangi tarihte açıklanacak? İşte konuya ilişkin detaylar...
ARALIK AYI FED TOPLANTI TARİHİ
FED'in resmi sitesinde FED Aralık ayı toplantı tarihi açıklandı. Buna göre yılın son FED toplantısı 13 ila 14 Aralık tarihlerinde açıklanacak.
14 Aralık akşamı saat 21.30'da ise FED Başkanı Jerome Powell basın toplantısı düzenleyerek öngörülerini belirtecek.
KASIM AYI FED FAİZ KARARI NE OLDU?
Fed, iki günlük para politikası toplantısının sonunda politika faiz oranını üst üste dördüncü kez 75 baz puan artırdığını açıkladı. Bu artışla, politika faiz oranı yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseldi. Piyasaların genel beklentisi de, Fed'in politika faizini 75 baz puan artırması yönündeydi.
Küresel piyasalar, Fed'in faiz kararını açıklamasının ardından politika yapıcıların ekonomi ve faiz oranlarının gelecekteki seyrine ilişkin söyleyeceklerini yakından takip edecek.
DAHA GEÇ YUMUŞAMAYA GİDİLEBİLİR
ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin güçlü iş gücü piyasasına işaret etmesiyle artan "Fed'in politikalarında daha geç yumuşamaya gidebileceği olasılığı" piyasalardaki negatif seyirde etkili oldu.
PİYASA BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE
ADP Araştırma Enstitüsü verilerine göre, özel sektör istihdamı, ekimde 239 bin artarak piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş kaydetti.
FED FAİZLERİ ARTIRIRSA ALTIN VE DOLAR NE OLUR?
ABD Merkez Bankası yani Fed (Federal Reserve) faiz artırırsa enflasyonun azalması ve ülkedeki dövizin artması ise yerel para biriminin diğer para birimleri karşısında değer kazanmasına yardımcı olur. ABD doları özellikle gelişmekte olan ülkelerin para birimleri karşısında değer kazanır. Kısaca FED'in güçlü faiz artışına devam etmesi halinde, güvenli liman etkisiyle doların dünyada güçlenmesi ve altın fiyatlarının gerilemesi ve baskılaması bekleniyor.
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