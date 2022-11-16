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Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kasım ayının ikinci haftasında en çok araştırılan konulardan biri de Merkez Bankası faiz kararı oldu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu yıl on birinci kez faiz kararı için bir araya gelecek. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?

Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası her ay belirlenen takvim doğrultusunda faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantısını geçtiğimiz Ekim'da yaptı. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?

KASIM TOPLANTISI NE ZAMAN?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) faiz kararı 24 Kasım 2022 tarihinde yapılacak toplantı sonrası belli olacak.

Alınan karar aynı gün içerisinde saat 14:00'te açıklanacak.

SON TOPLANTIDA FAİZ İNDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizini yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirdi.

TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un politika faizi olan 1 hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 12'den yüzde 10,5'e indirilmesine karar verdiği bildirildi. Jeopolitik risklerin dünya genelinde iktisadi faaliyet üzerindeki zayıflatıcı etkisinin artarak sürdüğü belirtilerek, "Önümüzdeki döneme ilişkin küresel büyüme tahminleri aşağı yönlü güncellenmeye devam etmekte ve resesyonun kaçınılmaz bir risk faktörü olduğu değerlendirmeleri yaygınlaşmaktadır. Türkiye'nin geliştirdiği stratejik nitelikte çözüm araçları sayesinde temel gıda başta olmak üzere bazı sektörlerdeki arz kısıtlarının olumsuz etkileri azaltılmış olsa da uluslararası ölçekte üretici ve tüketici fiyatlarının artış eğilimi sürmektedir.

Yüksek küresel enflasyonun, enflasyon beklentileri ve uluslararası finansal piyasalar üzerindeki etkileri yakından izlenmektedir. Bununla birlikte, gelişmiş ülke merkez bankaları artan enerji fiyatları ve arz-talep uyumsuzluğu ile işgücü piyasalarındaki katılıklara bağlı olarak enflasyonda görülen yükselişin beklenenden uzun sürebileceğini vurgulamaktadırlar. Ülkeler arasında farklılaşan iktisadi görünüme bağlı olarak gelişmiş ülke merkez bankalarının para politikası adım ve iletişimlerinde ayrışma artarak devam etmektedir. Finansal piyasalarda artan belirsizliklere yönelik merkez bankaları tarafından geliştirilen yeni destekleyici uygulama ve araçlarla çözüm üretme gayretlerinin sürdüğü gözlenmektedir" denildi.

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