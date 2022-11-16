Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Merkez Bankası her ay belirlenen takvim doğrultusunda faiz kararını belirlemek için bir araya geliyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası son toplantısını geçtiğimiz Ekim'da yaptı. Peki, Kasım ayı Merkez Bankası faiz toplantısı ne zaman yapılacak? MB faiz kararı açıklandı mı, belli oldu mu?