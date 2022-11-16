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Özsu Balık halka arz ne zaman, hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ve kodu ne kadar?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Özsu Balık halka arz ne zaman, hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ve kodu ne kadar?

Özsu Balık halka arz ne zaman, hangi bankalarda yapılacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. zsu Balık halka arz işlemlerinin tamamlanmasıyla 40 milyon TL olan mevcut sermeye 60 milyon TL’ye çıkacak. Şirketin arz büyüklüğü ise 153.800.000 TL olarak bildirildi. Peki, Özsu Balık halka arz ne zaman, hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ve kodu ne kadar?

Özsu Balık halka arz ne zaman, hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ve kodu ne kadar? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yatırımcıların yakından takip ettiği halka arz ile ilgili halka arz ile ilgili olarak hisse fiyatı ve kodu da belli oldu. Peki, Özsu Balık halka arz ne zaman, hangi bankalarda yapılacak? Özsu Balık halka arz hisse fiyatı ve kodu ne kadar?

ÖZSU BALIK HALKA ARZ NE ZAMAN?

Halka arz sabit fiyat ile başlayacak. Talep toplama 3 iş günü olarak belirlenecek. Talep toplama tarihleri ise henüz açıklanmadı. Özsu Balık'ın halka arz açıklık oranı 33,33% olarak belirlendi.

Özsu Balık şirket payları 7,69TL'de sabit tutulacak. Özsu Balık halka arz 1 TL nominal değerli paylar 9,69 TL sabit tutulacak. Şirketin arz büyüklüğü ise 153.800.000 TL'dir.

ÖZSU BALIK HALKA ARZ FİYATI NE?

Şirketin payları 7,69 TL sabit fiyatla halka arz edilecek. SPK haftalık bülteninde Özsu Balık halka arz için 1 TL nominal değerli paylar 9,69 TL sabit fiyat üzerinden satışa sunulacak. Arz büyüklüğü ise 153.800.000 TL oldu.

ÖZSU BALIK HALKA ARZ BORSA KODU NE?

Özsu Balık Üretim A.Ş. hisse kodu #OZSUB olarak belirlendi.

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