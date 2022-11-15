2023 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi formüller var? Artacak ödemeler neler? İşte milyonların merak ettiği asgari ücrette yeni artış rehberi

Son dakika asgari ücret haberi! Milyonlarca çalışanın gözü yapılacak olan asgari ücret zammında. 2023 asgari ücret için kollar sıvanırken, hem yapılan açıklamalar ve enflasyon verileri ipuçları veriyor. Peki masada hangi formüller var? Artacak ödemeler neler? Yeni asgari ücret neler getirecek? İşte yeni artış rehberi…

Takvim Giriş Tarihi: 15.11.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 09:53 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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