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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi formüller var? Artacak ödemeler neler? İşte milyonların merak ettiği asgari ücrette yeni artış rehberi

Son dakika asgari ücret haberi! Milyonlarca çalışanın gözü yapılacak olan asgari ücret zammında. 2023 asgari ücret için kollar sıvanırken, hem yapılan açıklamalar ve enflasyon verileri ipuçları veriyor. Peki masada hangi formüller var? Artacak ödemeler neler? Yeni asgari ücret neler getirecek? İşte yeni artış rehberi…

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Giriş Tarihi: 15.11.2022 07:26 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022 09:53
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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi formüller var? Artacak ödemeler neler? İşte milyonların merak ettiği asgari ücrette yeni artış rehberi

Hem çalışanların hem işverenlerin gözü asgari ücrete ara zam için verilecek karara çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi ve işverenlerin asgari ücret beklentileri için araştırma başlatırken, Aralık ayının gelmesiyle de komisyon çalışmaları için düğmeye basacak. Peki süreç nasıl ilerleyecek? Artışta nelere bakılacak? Hangi formüller var? İşte merak edilen soruların yanıtları…

GALERİ DEVAM EDİYOR
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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi formüller var? Artacak ödemeler neler? İşte milyonların merak ettiği asgari ücrette yeni artış rehberi

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENECEK?
Aralık ayının ilk haftasında Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanması planlanıyor.

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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi formüller var? Artacak ödemeler neler? İşte milyonların merak ettiği asgari ücrette yeni artış rehberi

Komisyonda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er üyenin olduğu komisyon, Aralık ayı sonuna kadar yapacağı dört toplantıyla yeni yılda geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleyecek.

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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi formüller var? Artacak ödemeler neler? İşte milyonların merak ettiği asgari ücrette yeni artış rehberi

ARTIŞTA HANGİ KRİTERLER DİKKATE ALINACAK?
Asgari ücret tespiti sırasında, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın gerçekleştirdiği beklenti araştırmasının sonuçları önemli bir veri olacak. İşçiler için aylık asgari geçim tutarı da hesaplanarak komisyona taşınacak. Çalışmalar sırasında gerçekleşen ve hedef enflasyon verileri değerlendirilirken, bir refah payı da eklenecek.

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2023 asgari ücret ne kadar olacak? Masada hangi formüller var? Artacak ödemeler neler? İşte milyonların merak ettiği asgari ücrette yeni artış rehberi

ENFLASYON TAHMİNLERİ VE BEKLENTİLERİ NE?
2022 yılı için 4 farklı enflasyon tahmini bulunuyor:
- Orta Vadeli Program: Yıllık yüzde 65, ikinci 6 aylık yüzde 15.91
- Merkez Bankası: Yıllık yüzde 65.2, ikinci 6 aylık yüzde 16.05
- Piyasa Katılımcıları Anketi: Yıllık yüzde 67.78, ikinci 6 aylık yüzde 17.86
- AA Finans Anketi: Yıllık yüzde 73.12, ikinci 6 aylık yüzde 21.61

2023 yılı enflasyon tahmini ise şöyle:
- Merkez Bankası: Yüzde 22.3