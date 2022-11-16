Arabası olanları ilgilendiren gelişme! Yüzde 50 indirim yolda! Kalıcı olarak tarih oluyor! Trafik sigortası düzenlemesi ile...

Trafik sigortasında yeni dönem başlıyor. Milyonlarca araç sahibinin yaşadığı bazı trafik sigortası sorunlarına kalıcı olarak çözüm getiriliyor. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) trafik sigortalarındaki yeni düzenlemeye ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bu gelişmelerin ardından zorunlu trafik sigortasında yapılacak düzenleme ile nelerin değişeceği merak edilmeye başlandı. İşte haberin detayları...

YÜZDE 50 İNDİRİM YOLDA

SEDDK Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak" ifadelerini kullandı.