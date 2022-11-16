Benzin indirimi son dakika duyuruldu! 2022 benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Motorin grubunda 1,56 TL indirim uygulandı. Bu gelişmelerin ardından benzinli aracı olan vatandaşlar, benzin grubunda indirim olup olmayacağını araştırmaya başladı. Araç sahiplerini sevindirecek benzin indirimi duyuruldu. Peki, 2022 benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim gelecek mi? İşte haberin detayları...