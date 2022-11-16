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Benzin indirimi son dakika duyuruldu! 2022 benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim gelecek mi?

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artış gösteren Brent petrol fiyatı, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son günlerde Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına da indirim açıklamaları gelmeye başladı. Dün motorin grubunda 1 liranın üzerinde indirim geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler benzin indirimi açıklamalarına çevrilmişti. Araç sahiplerini sevindirecek benzin indirimi duyuruldu.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022 11:18 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 13:52
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Benzin indirimi son dakika duyuruldu! 2022 benzine indirim ne zaman? Motorin mazot ve LPG’ye indirim gelecek mi?

Akaryakıt fiyatları ile ilgili son dakika açıklamaları geliyor. Motorin grubunda 1,56 TL indirim uygulandı. Bu gelişmelerin ardından benzinli aracı olan vatandaşlar, benzin grubunda indirim olup olmayacağını araştırmaya başladı. Araç sahiplerini sevindirecek benzin indirimi duyuruldu. Peki, 2022 benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim gelecek mi? İşte haberin detayları...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Benzin indirimi son dakika duyuruldu! 2022 benzine indirim ne zaman? Motorin mazot ve LPG’ye indirim gelecek mi?

BENZİNE İNDİRİM NE ZAMAN GELECEK?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 17 Kasım Perşembe gününden itibaren geçerli olmak üzere benzin fiyatlarına 77 kuruş indirim bekleniyor.

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Benzin indirimi son dakika duyuruldu! 2022 benzine indirim ne zaman? Motorin mazot ve LPG’ye indirim gelecek mi?

MOTORİN VE LPG'YE İNDİRİM GELECEK Mİ?

Motorin ve LPG grubunda herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor. 15 Kasım'da motorin fiyatlarına 1 lira 56 kuruş indirim uygulanmıştı.

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Benzin indirimi son dakika duyuruldu! 2022 benzine indirim ne zaman? Motorin mazot ve LPG’ye indirim gelecek mi?

AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR OLDU?

İşte 16 Kasım 2022 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatları:

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Benzin indirimi son dakika duyuruldu! 2022 benzine indirim ne zaman? Motorin mazot ve LPG’ye indirim gelecek mi?

16 Kasım İstanbul Akaryakıt Fiyatları

İstanbul Benzin litre fiyatı: 22.69 TL

İstanbul Motorin (Mazot) litre fiyatı: 24.85 TL

İstanbul LPG litre fiyatı: 10.80 TL