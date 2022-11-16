HaberlerGaleriBenzin indirimi son dakika duyuruldu! 2022 benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim gelecek mi?
Benzin indirimi son dakika duyuruldu! 2022 benzine indirim ne zaman? Motorin (mazot) ve LPG'ye indirim gelecek mi?
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası artış gösteren Brent petrol fiyatı, akaryakıt fiyatlarını doğrudan etkiliyor. Son günlerde Brent petrol fiyatında yaşanan düşüş sonrası akaryakıt fiyatlarına da indirim açıklamaları gelmeye başladı. Dün motorin grubunda 1 liranın üzerinde indirim geldi. Bu gelişmelerin ardından gözler benzin indirimi açıklamalarına çevrilmişti. Araç sahiplerini sevindirecek benzin indirimi duyuruldu.