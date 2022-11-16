Türk Hava Yolları ve Türk Hava Kurumu arasında önemli anlaşma

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat imzalanan anlaşmalara ilişkin; ''Ülkemiz havacılığının gelişimi için ciddi gayret sarf eden iki kurum, bugün bir noktada güçlerini birleştiriyor. Türk Hava Kurumu ailesinin Uçuş Akademi'miz ile gerçekleştirdiği bu iş birliği, Türk Hava Yolları'mızın gelecek hedeflerine önemli katkılar sunacaktır. Türk Hava Kurumu'ndan eğitim alacak pilot adaylarımızın da eğitimleri sonrası Bayrak taşıyıcımızın yükselişine katkı sağlayacağından eminiz." dedi.

Türk Hava Kurumu Kayyum Heyeti Başkanı H. Abdullah Kaya imzalanan anlaşmalara ilişkin; ''Türk Hava Yolları ile iş birliği yaparak kendimizi geliştirmeyi ve havacılığın önemli paydaşlarıyla yolumuza devam etmeyi istiyoruz. Gerek sportif havacılık gerekse de genel havacılığın her alanına ilkokuldan üniversiteye, üniversiteden pilotaj eğitimine kadar daha fazla katkı vermeyi sürdüreceğiz. Milli Havayolumuz ve ülkemizin en değerli markası Türk Hava Yolları ile çalışmak bizlere tarifsiz bir güç vermektedir. ''dedi.

Türk Hava Yolları A.O. Basın Müşavirliği