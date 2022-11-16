Her ayın 15’inde hesaplara 3.340 TL yatacak! e-Devlet’inizi kontrol etmeyi unutmayın!

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılı Temmuz zammı ile evde bakım parasına da zam gelmiş oldu. Evde bakım parası da bu kapsamda 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.

2022 yılı Temmuz asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Evde bakım parası da bu kapsamda 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor.