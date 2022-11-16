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Her ayın 15'inde hesaplara 3.340 TL yatacak! e-Devlet'inizi kontrol etmeyi unutmayın!

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.11.2022
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Her ayın 15’inde hesaplara 3.340 TL yatacak! e-Devlet’inizi kontrol etmeyi unutmayın!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen Evde bakım aylığı, her ay illere göre kademeli olarak hesaplara yatırılıyor.Evde bakım maaşı yatan iller listesi sorgulaması e-Devlet sistemi üzerinden ve ya SMS yoluyla gerçekleştiriliyor. Peki, evde bakım aylığı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Evde bakım maaşı sorgulama ekranı...

Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın belirli dönemlerinde hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri Kasım ayının ortasına yaklaşılmasıyla birlikte merak konusu oldu. Engellilerin gündelik hayatlarını sürdürebilmeleri için başkasının bakımına muhtaç olmaları durumunda bakımını üstlenen kişiye ödenen evde bakım maaşı, il il yatırılıyor. Peki, Evde bakım maaşı ne zaman yatacak, iller belli oldu mu? Evde bakım maaşı yattı mı? İşte, tüm merak edilenler...

HER AYIN 15'İNDE YATIYOR!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hesaplara yatırılan evde bakım maaşı ödemeleri her ayın 15'i itibariyle hesaplara yatırılıyor. Her il için farklı ödeme tarihleri belirleniyor. 15 Kasım'dan itibaren ay sonuna kadar olan süreçte ödemeler il il hesaplara yatırılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI KASIM ÖDEMELERİ HESAPLARA YATTTI MI?

Evde bakım maaşı ödemeleri henüz hesaplara yatırılmadı. Ödemeler her ayın 15'inden sonra hesaplara yatırılıyor. Evde bakım maaşı yatan iller listesi e-Devlet üzerinden belirtilen tarihten sonra sorgulanabiliyor.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

Evde Bakım aylığı ödemelerini E Devlet üzerinden sorgulayabilirsiniz. TC kimlik numaranız ile e-Devlet şifrenizi kullanarak giriş yaptıktan sonra arama çubuğuna "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" yazın ve tıklayın. Açılan sayfada maaş ödemesi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

2022 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

2022 yılı Temmuz zammı ile evde bakım parasına da zam gelmiş oldu. Evde bakım parası da bu kapsamda 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi.

2022 yılı Temmuz asgari ücret zammı ile birlikte evde bakım parasının bu yıl ne kadar olacağı da kesinleşti. Evde bakım parası da bu kapsamda 2 bin 706 TL'den 3 bin 340 TL'ye yükseldi. Hane içinde birden fazla bakıma ihtiyacı olan engelli bulunması halinde, ikinci engelli iki kişi sayılıyor.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

-Gelir kriterlerinin uygun olması,

-Bakıma muhtaçlık kriteri,

-Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

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