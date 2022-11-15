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E-ticaret devi Amazon 10 bin kişiyi işten çıkaracak

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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E-ticaret devi Amazon 10 bin kişiyi işten çıkaracak

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon’un bu hafta büyük çaplı işten çıkarma planladığı bildirildi. Konuşulan rakamın ise 10.000 olacağı ifade edildi. Diğer taraftan 9 Kasım’da Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Twitter'ın el değiştirmesi sonrası da işten çıkarmalar başlamış ve şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildiği açıklanmıştı.

New York Times'ın (NYT) konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon'un küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı.

Haberde, işten çıkarmaların insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağı ve bu hafta başlamasının beklendiği kaydedildi.

Amazon tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gerçekleşirse ABD'li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.

Öte yandan, 9 Kasım'da Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitter'da işten çıkarmalar başlamış ve şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildiği bildirilmişti.

Küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olan şirketler, maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmak ve işe alımları durdurmak zorunda kalıyor.

Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, şirketleri yeni duruma uyum sağlamaya zorluyor.

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