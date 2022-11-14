Alfa Solar ne zaman halka arz olacak, ne zaman işlem görecek? Alfa Solar halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. SPK tarafından onaylanmasının ardından Alfa Solar halka arz milyonların gündemine yerleşti. Halka arz edilen payların 1 TL nominal değerli pay için 58,50 TL'den talep toplandı. Peki, Alfa Solar ne zaman halka arz olacak, ne zaman işlem görecek? Alfa Solar halka arz hisse kodu ve fiyatı nedir?