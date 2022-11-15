Dolar için 2023 uyarısı! Ralli sona erecek piyasalar nefes alacak! ABD bankası Morgan Stanley duyurdu
Dünya piyasalarında son dönemde dolarda yaşanan yükseliş dikkat çekerken, ABD bankalarından 2023 yılına ilişkin dolar hakkında yeni tahminler geldi. ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, doların 2023 yılında düşeceğini paylaşırken konunun uzmanları da A Haber'e konuya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2023'te dolar ne kadar olacak? İşte detaylar...
Küresel piyasalarda dolara ilişkin yükseliş beklentisi ortaya kalkıyor. ABD'den beklenenin altında gelen enflasyon sonrası piyasalarda riskli varlıklara yatırım hız kazandı.
Yatırım bankalarına göre bu durum dolarda düşüş getirecek.
Info Yatırım Stratejisti Çağlar Toros yaptığı açıklamada "Dolara olan talebin artmasıyla birlikte dolar endeksi son yılların en yüksek seviyelerine çıkmıştı. Şu an için gelen açıklamalar ve ABD enflasyon verisi sonrası dolarda düşüş başladı." ifadelerini kullandı.
ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yapılan açıklamada doların 2023 yılında düşeceği belirtilirken ve bu senaryo gelişmiş olan ülkelere de katkı sağlayacak.
Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı Onurcan Bal ise "Ekim ayından bu yana bir düşüş var. ABD'deki enflasyonun azalması dolar rallisinin sonuna gelindiğini gösteriyor." dedi.
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