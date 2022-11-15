Dolar için 2023 uyarısı! Ralli sona erecek piyasalar nefes alacak! ABD bankası Morgan Stanley duyurdu

ABD'li yatırım bankası Morgan Stanley tarafından yapılan açıklamada doların 2023 yılında düşeceği belirtilirken ve bu senaryo gelişmiş olan ülkelere de katkı sağlayacak.

Gedik Yatırım Müdür Yardımcısı Onurcan Bal ise "Ekim ayından bu yana bir düşüş var. ABD'deki enflasyonun azalması dolar rallisinin sonuna gelindiğini gösteriyor." dedi.