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Son dakika | ABD'de merakla beklenen rakamlar! Beklentilerin altında kaldı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 15.11.2022 Güncelleme Tarihi: 15.11.2022
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Son dakika | ABD’de merakla beklenen rakamlar! Beklentilerin altında kaldı

Son dakika haberi...ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı

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