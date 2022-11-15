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Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır Bismil, Ergani, Silvan, Çermik kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.11.2022
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Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır Bismil, Ergani, Silvan, Çermik kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde kuraların başlamasıyla gözler tüm illerin TOKİ kura tarihlerine çevrildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ kura takvimini paylaşmıştı. Peki, Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 14 Kasım'da da gündemdeki yerini koruyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde başlayan kura çekimleri devam ediyor. TOKİ kura takviminin haftalık olarak açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

DİYARBAKIR TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ Diyarbakır'da ilk etapta teslim edilecek 158 konut için temel atma işlemlerine başladı. Diyarbakır'da Bismil, Çermik, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Merkez ve Silvan'a sosyal konut yapılacak.

Diyarbakır konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

TOKİ KURA TAKVİMİ

Proje kapsamında 10 günde 12 ilde yapılacak kura çekimine ilişkin bilgiler şöyle:

7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1450 konut, Ardahan 250 konut

8 Kasım Salı: Kars 1070 konut, Siirt 903 konut

9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550 konut, Batman 1850 konut

10 Kasım Perşembe: Ağrı 1480 konut

10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut

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