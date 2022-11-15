Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır Bismil, Ergani, Silvan, Çermik kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?

Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 14 Kasım'da da gündemdeki yerini koruyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde başlayan kura çekimleri devam ediyor. TOKİ kura takviminin haftalık olarak açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?