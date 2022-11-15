Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır Bismil, Ergani, Silvan, Çermik kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgeleri'nde kuraların başlamasıyla gözler tüm illerin TOKİ kura tarihlerine çevrildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ kura takvimini paylaşmıştı. Peki, Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ kura çekimi tarihleri takvimi 14 Kasım'da da gündemdeki yerini koruyor. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde başlayan kura çekimleri devam ediyor. TOKİ kura takviminin haftalık olarak açıklanacağı duyurulmuştu. Peki, Diyarbakır TOKİ kura çekimi ne zaman? TOKİ Diyarbakır kura çekim tarihi açıklandı mı, belli oldu mu?
Diyarbakır konut kura çekimi tarihi henüz belli olmadı. Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut
15 Kasım Salı: Hakkari 804 konut
16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1250 konut
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