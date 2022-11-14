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TOKİ Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman?

EKONOMİ ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.11.2022 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022
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TOKİ Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman?

TOKİ Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Sosyal konut projesi kapsamında Kocaeli’de 5 bin 200 konuttan oluşan 2+1 ve 3+1 tipindeki dairelerin hak sahipler çekilen kura sonucu ile belli olacak. Peki, Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman?

Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ tarafından bazı illerin kura çekimi sonuçları açıklanıyor. Hal böyle olunca başvurularını tamamlayan adaylar bulundukları iller için araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman?

KOCAELİ TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapılacak. Kocaeli bu illerin arasında yer almadı. Kırklareli TOKİ kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

SAKARYA TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura çekilişi ilk olarak Doğu Anadolu Bölgesinde yer alan 12 ilde yapılacak. Sakarya bu illerin arasında bulunmuyor. Sakarya TOKİ kura sonuçlarının hangi tarihte açıklanacağı henüz açıklanmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

TOKİ KURALARI HANGİ İLLERDE ÇEKİLECEK?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum 250 bin sosyal konutlarda ilk kura çekim tarihleri ile hangi illerin kura çekilişlerinin olacağını açıkladı. Beyoğlu Okmeydanı Kentsel Dönüşüm Projesi Temel Atma Töreni'nde konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Beyoğlu'nda 778 konut ve 161 dükkanın temellerini atmaktan heyecan ve mutluluk duyduklarını belirterek İlk Evim, İlk İş Yerim projesinde ilk kuranın da 7-16 Kasım'da gerçekleşeceğini duyurdu.

Bakan Kurum, "İlk Şırnak ve Ardahan illerinde başlatıyoruz. Onunla beraber Güney bölgemizde, 5 ilimizde Doğu Anadolu bölgemizde 7 ilimiz olmak üzere 12 ilimizde 22 bin 57 Konutumuzu kura çekimlerini de gerçekleştiriyoruz" dedi. TOKİ Şırnak, Ardahan, Kars, Batman, Siirt, Ağrı çekilişleri ile hak sahipleri belirlendi.

BUGÜN HANGİ İLİN KURA ÇEKİLİŞİ OLACAK?

13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut,

15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut,

16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut kurası çekilecek.

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