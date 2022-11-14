TOKİ Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman?

Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. TOKİ tarafından bazı illerin kura çekimi sonuçları açıklanıyor. Hal böyle olunca başvurularını tamamlayan adaylar bulundukları iller için araştırmalarını sıklaştırdı. Peki, Kocaeli ve Sakarya kura sonuçları ne zaman açıklanacak? Kocaeli ve Sakarya kura çekimi ne zaman?