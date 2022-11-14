Enflasyon bahane kâr artışı şahane! Fırsatçı şirketlerin kar artışı yüzde 240’a ulaştı





DAKİKADA 1.6 MİLYON KÂR

Hisse senetleri Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin 2021'in 9 aylık döneminde 183 milyar 253 milyon lira olan net kârı, bu yılın aynı döneminde yüzde 239 oranında artarak 621.2 milyar liraya çıktı. Söz konusu şirketler yılın ilk 9 ayında günde ortalama 2 milyar 275 milyon TL, saatte 94.8 milyon TL, dakikada ise 1 milyon 580 bin TL kâr elde etti. Şirketlerin toplam cirosu ise yüzde 142.7 artarak 4 trilyon 242 milyar liraya ulaştı.