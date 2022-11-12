Taksitle ödenir mi? 4A askerlik borçlanması 2022 hesaplama ve başvuru: SGK 18 ay askerlik borçlanması ne kadar, nasıl ödenir?
Askerlik borçlanması, EYT düzenlemesi ile birlikte gündeme geldi. EYT bekleyen ancak prim günü eksik olan vatandaşlar, borçlanma imkanı ile EYT'den faydalanabilecek. Bu imkanlarından biri de askerlik borçlanması... Askerlikte geçen sürenin tamamını ya da belirli bir süresini borçlanma yaparak parasını ödeyen erkekler, prim gününü tamamlayabilecek. Peki, 4A askerlik borçlanması 2022 hesaplama ve başvuru nasıl yapılır? SGK 18 ay askerlik borçlanması ne kadar, nasıl ödenir? Taksitle ödenir mi? İşte haberin detayları...
Askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? Askerlik görevini tamamlayan ve askerlikte geçirilen süreyi borçlanma ile emeklilikte kullanmak isteyen vatandaşlar, askerlik borçlanması hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Hemen şunu belirtelim ki, askerlikte geçirilen sürenin tamamını ya da belirli bir süresi borçlanma olarak başvurabilirsiniz. Peki, 4A askerlik borçlanması 2022 hesaplama ve başvuru nasıl yapılır? SGK 18 ay askerlik borçlanması ne kadar, nasıl ödenir? Taksitle ödenir mi? İşte cevaplar...
4A ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?
4A askerlik borçlanma başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı başvuru sayfası üzerinden yapılabilecek. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu sayfasından askerlik süresinin tamamı ya da belirli bir süresini borçlanmak için başvuru yapabilirsiniz.
ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN
Borçlanmalar aralık sonuna kadar bugün geçerli olan asgari ücret üzerinden yapılacak. Yani borçlanma miktarı en düşük aylık olarak aralık sonuna kadar 2.070 lira olarak uygulanacak. Ocak ayında 2023 yılı için yeni belirlenecek asgari ücret devreye girecek ve borçlanma rakamları yükselmiş olacak.
ASKERLİK BORÇLANMASI ŞARTLARI
* Erkek sigortalının askerliğini er veya erbaş olarak yapması gerekmektedir. Yedek subaylar ise hazırlık okulundaki süreyi borçlanabilir.
* Askerlik borçlanması en fazla askerliğin süresi kadar olabilir. 12 ay askerlik yapmış bir vatandaş, ister 12 ay ister 1 ay askerlik borçlanması yapabilmektedir.
ASKERLİK BORÇLANMASI HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Vatandaşların askerlik vazifesinde geçirmiş oldukları sürelerin bir kısmı ya da tamamı için sigortalıların veya bağlı oldukları hak sahiplerinin mevcut primlerine esas olacak şekilde günlük kazançlarının üst ve alt sınırları arasında olacak şekilde, kendileri tarafından belirlenen günlük kazançlarının %32'si üzerinden hesaplama işlemleri yapılıyor.
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