Taksitle ödenir mi? 4A askerlik borçlanması 2022 hesaplama ve başvuru: SGK 18 ay askerlik borçlanması ne kadar, nasıl ödenir?

Askerlik borçlanması nasıl hesaplanır? Askerlik görevini tamamlayan ve askerlikte geçirilen süreyi borçlanma ile emeklilikte kullanmak isteyen vatandaşlar, askerlik borçlanması hakkında bazı sorulara yanıt aramaya başladı. Hemen şunu belirtelim ki, askerlikte geçirilen sürenin tamamını ya da belirli bir süresi borçlanma olarak başvurabilirsiniz. Peki, 4A askerlik borçlanması 2022 hesaplama ve başvuru nasıl yapılır? SGK 18 ay askerlik borçlanması ne kadar, nasıl ödenir? Taksitle ödenir mi? İşte cevaplar...

4A ASKERLİK BORÇLANMASI BAŞVURU NASIL YAPILIR?

4A askerlik borçlanma başvurusu Sosyal Güvenlik Kurumu'nun e-Devlet Kapısı başvuru sayfası üzerinden yapılabilecek. https://www.turkiye.gov.tr/sosyal-guvenlik-4a-askerlik-borclanmasi-basvurusu sayfasından askerlik süresinin tamamı ya da belirli bir süresini borçlanmak için başvuru yapabilirsiniz.