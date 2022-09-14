Gram altında büyük kayıp! Tam 42 lira birden! Yatırımcılarına bir ayda kaybettirdi

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 63 milyon 963 bin 841,96 lira, işlem miktarı ise 3.096,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 63 milyon 963 bin 841,96 lira düzeyinde gerçekleşti.