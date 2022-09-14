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Gram altında büyük kayıp! Tam 42 lira birden! Yatırımcılarına bir ayda kaybettirdi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 14.09.2022 Güncelleme Tarihi: 14.09.2022
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Gram altında büyük kayıp! Tam 42 lira birden! Yatırımcılarına bir ayda kaybettirdi

Gram altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar yatırımcılar tarafından dikkatle izlenirken gram altın bugün yine 1000 TL'nin altına düştü. Geçtiğimiz ay 14 Ağustos tarihinde 1040 TL olan gram altın yatırımcılarına bir ayda 42 TL kaybettirdi. Peki bugün gram altın ne kadar? Altın fiyatları...

Altın fiyatlarında son dönemde yaşanan dalgalanma yatırımcılar tarafından dikkatle takip edilirken bugün altın günü 998 lira ile kapattı.

Geçtiğimiz ay 14 Ağustos tarihinde 1040 TL'yi gören gram altın, bir ayda tam 42 TL değer kaybetti.

992 BİN LİRAYA GERİLEDİ

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 992 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 992 bin lira, en yüksek 1 milyon 11 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,1 azalarak 992 bin liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 3 milyar 63 milyon 963 bin 841,96 lira, işlem miktarı ise 3.096,14 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 3 milyar 63 milyon 963 bin 841,96 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, Uğuras Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, NMGlobal Kıymetli Madenler, Fetih Döviz ve Kıymetli Madenler şeklinde sıralandı.

Uluslararası piyasalarda, saat 19.10 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9990, sterlin/dolar paritesi 1,1570, dolar/yen paritesi de 142,9 düzeyinde seyrediyor.

Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2 artışla 94,7 dolardan işlem görüyor.

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