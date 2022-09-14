Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatar? Öğretmenlere eğitim ödeneği bu hafta yatar mı?
Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatar? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlere yeni öğretim yılına hazırlık ödemesi yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı okullarda görev yapan öğretmenlere, bu yılki öğretim yılına hazırlık ödeneği verilecek. Peki, eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatar? Öğretmenlere eğitim ödeneği bu hafta yatar mı?
Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatar? Öğretmenlere eğitim ödeneği bu hafta yatar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlere kırtasiye parası ödemesi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin hesaplarda olacağı tarih merak ediliyor. Peki, Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatar? Öğretmenlere eğitim ödeneği bu hafta yatar mı?
BAKANLIK TARİH VERDİ
Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), öğretmenlerin 2022 öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödeneceği bildirildi.
Bakanlıktan il milli eğitim müdürlüklerine gönderilen yazıda, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan 6'ncı Dönem Toplu Sözleşme'nin 'Eğitim, Öğretim ve Bilim Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme' bölümüne göre, öğretim yılına hazırlık ödeneğinin; 2022'de 1325 TL, 2023'te 1400 TL olarak ödeneceği bildirildi.
Yazıda, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu'nda yer alan; öğretim yılına hazırlık ödeneğinin, öğretim yılının başladığı aydan sonra ve birinci dönem ders yılının sonundan önce başlayanlara yüzde 75'i, birinci dönem ders yılından sonra ve ikinci dönem ders yılının sona ermesinden önce göreve başlayanlara yüzde 50'si oranında yapılacağı ifadesi hatırlatıldı.
Bu kapsamda, eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfına dahil Öğretmen unvanlı kadrolarda görevli olup fiilen öğretmenlik yapanlara Toplu Sözleşme ile 2022 için belirlenen öğretim yılına hazırlık ödeneğinin 12 Eylül 2022 tarihinden itibaren ödenmesi gerektiği bildirildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Öğretmenlik kariyer basamakları sınavı ne zaman? İkinci örnek soru kitapçığı...
- Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatar? Öğretmenlere eğitim ödeneği bu hafta yatar mı?
- Konya TOKİ başvuruları nereye yapılacak? TOKİ Konya ucuz sosyal konut projesi hangi ilçelerde olacak?
- Enflasyonun üzerinde artış! Asgari ücret, emekli maaş zammı ayyuka çıktı! 7.500 TL'ye yükselebilir! Taban maaş...
- TOKİ başvuru ücreti geri alınıyor mu? TOKİ başvuru kayıt ücreti geri ödenecek mi?
- TOKİ kura çekimi ne zaman yapılacak? TOKİ sosyal konut kura çekim tarihi açıklandı mı, belli mi? 2+1 ve 3+1 evler için...
- TOKİ Gaziantep ve Şanlıurfa sosyal konut başvurusu nasıl yapılır? TOKİ Gaziantep sosyal konut başvuru şartları nelerdir?
- TOKİ sosyal konut başvurusu yapacaklar dikkat! 18 yaşında olanlarda o şarta gerek yok! TC Kimlik numarası 0,2,4,6,8 numarası ile bitenler...
- Aile Destek Programı başvuruları devam ediyor mu? Aile Destek Programı başvuruları nereden yapılıyor? İşte şartlar...
- Lunch coin son dakika yorumları: Luna coin düşecek mi, yükselecek mi? Do Kwon için tutuklama emri...
- TOKİ başvuruları başladı mı, ne kadar sürecek? TOKİ sosyal konut başvuruları ne zaman bitiyor?
- Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 14 Eylül evde bakım maaşı yattı mı, ödendi mi? İşte bakım aylığı yatan iller listesi...