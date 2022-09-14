Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatar? Öğretmenlere eğitim ödeneği bu hafta yatar mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğretmenlere kırtasiye parası ödemesi hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Öğretim yılına hazırlık ödeneğinin hesaplarda olacağı tarih merak ediliyor. Peki, Eğitim ödeneği yattı mı, ne zaman yatar? Öğretmenlere eğitim ödeneği bu hafta yatar mı?