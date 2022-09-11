KOBİ’lere 50 milyar liralık can suyu! Kimler yararlanacak?



B grubunda bulunan ama sadece öz kaynakları ile idare eden, işletme ve yatırım sermayesine ihtiyaç duyan firmalar ise yeni KGF paketinin yüzde 70'inden yani 35 milyar liralık kredi limitinden yararlanacak. Teminat engeline takılan buna karşın üretimi ve istihdamı devam eden C grubu şirketlere de KGF imkânı sağlanacak. Bu şirketlere, 50 milyar liralık paketin yüzde 30'una karşılık gelen 15 milyar liralık limit tanımlanacak.