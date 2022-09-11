KOBİ'lere 50 milyar liralık can suyu! Kimler yararlanacak?
Son dakika haberine göre Hükümet, ihtiyaç sahibi firmalar için yeni bir Kredi Garanti Fonu paketi açmaya hazırlanıyor. İlk etapta 50 milyar lira olması planlanan paketten kimler yararlanacak? Detaylar belli olmaya başladı.
Makro ihtiyatı tedbirler kapsamında kredi genişlemesini kontrol altına almayı ve kullanılan TL kredilerin döviz alımına gitmesini önlemeyi hedefleyen hükümet, ihtiyaç sahibi firmalar için yeni bir Kredi Garanti Fonu (KGF) paketi açmaya hazırlanıyor.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin sinyalini verdiği KGF destekli kredi paketinin ayrıntılarına SABAH ulaştı. Başlangıçta 50 milyar lira tahsis edilmesi planlanan kredi garanti programı ile doğrudan ihtiyaç sahibi firmalara ulaşılacak.
İMALATÇI VE İHRACATÇI
Önceki uygulamalardan farklı olarak, işletmeler A, B ve C olmak üzere 3 ayrı kategoriye ayrılacak. Kredi limitinden KOBİ'ler ile imalatçı ve ihracatçı firmalar öncelikle yararlanacak.
KİMLER ALABİLECEK?
Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın yaptığı çalışmaya göre, kredibilitesi A grubunda bulunan ve krediye erişimi her zaman mümkün olan şirketler yakında açıklanacak KGF'nin kapsamına alınmayacak. Bu gruptaki firmalar, önceden olduğu gibi bankalara yönlendirilecek.
B grubunda bulunan ama sadece öz kaynakları ile idare eden, işletme ve yatırım sermayesine ihtiyaç duyan firmalar ise yeni KGF paketinin yüzde 70'inden yani 35 milyar liralık kredi limitinden yararlanacak. Teminat engeline takılan buna karşın üretimi ve istihdamı devam eden C grubu şirketlere de KGF imkânı sağlanacak. Bu şirketlere, 50 milyar liralık paketin yüzde 30'una karşılık gelen 15 milyar liralık limit tanımlanacak.
KGF paketine başvuracak firmalarda; istihdamlarını korumaları, imalat ve ihracat taahhütlerinin bulunması özellikle gözetilecek. Kredi, nakit olarak ilgili firmaya ödenmeyecek. Üretim ve ihracat için gereksinim duyduğu ara malı ve makine yatırımı için proforma fatura karşılığı satıcı firmalara aktarılacak. Böylece, ticari kredilerin tahsis amacına uygun kullanımı ile döviz, altın veya gayrimenkul piyasasına kaymasına da geçit verilmemiş olacak.
LİMİT YÜKSELMİŞTİ
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile KGF kefalet üst limiti 500 milyar liradan 1 trilyon liraya yükseltilmişti. Böylece, KGF'nin kefalet verebileceği kredilerin toplam tutarı 500 milyar liradan 1 trilyon liraya çıkarılmıştı.
Ağustos itibarıyla KGF'nin kefalet hacmi 582.8 milyar lira, kullandırılan kredi tutarı ise 689.6 milyar lira düzeyinde bulunuyor. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren kararla, KGF tarafından verilen kefaletlerin toplam bakiye tutarı, 4749 Sayılı Kamu Finansmanı ve Borç Yönetimi Hakkında Kanun'un geçici 20. maddesinde öngörülen limitin 10 katına endekslendi.
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