Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci’den Sözleşmeli Besicilik Projesi açıklaması! Anlaşma yapanlar için detaylar paylaşıldı

"ÜRETİCİLERİMİZ 5 YILLIK ÜRETİM PLANLAMASI YAPABİLECEK"

Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci detayları şu ifadelerle açıkladı;

"ESK tarafından alım ve fiyat garantisi verilen üreticilerimiz, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecek. Üretici, kurum ile imzalayacağı besicilik sözleşmesinden hak kaybı yaşamaksızın tek taraflı olarak vazgeçilebilecek. Sürdürülebilir ve planlı üretimi amaçlayan sözleşmeli besicilik uygulamamız ülkemize, milletimize, üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun."