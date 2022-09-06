Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci'den Sözleşmeli Besicilik Projesi açıklaması! Anlaşma yapanlar için detaylar paylaşıldı
Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci, sosyal medya hesabından hayvancılığı geliştirmek ve kırmızı et tedarik zincirini güçlendirmek için atılan adımı açıkladı. Bakan Kirişçi paylaşımında, "Sözleşmeli Besicilik Projesini hayata geçiriyoruz" ifadelerine yer verdi.
Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Et ve Süt Kurumu ile 5 yıllık sözleşme yapan yetiştiricilere karkas ağırlığı; 201- 250 kg olanlara 2,5 TL/kg, 251 - 300 kg olanlara 3,5 TL/kg, 301 kg ve üzeri olanlara 5 TL/kg destekleme ödemesi yapılacak" ifadesinde bulundu.
Bakan Kirişci şöyle devam etti:
"Sözleşmeli Besicilik Projesi ile üreticilere pazar ve fiyat garantisi sunulurken, kırmızı et piyasasının arz talep durumuna göre üreticilerimize erken kesim veya geç kesim primi de verilebilecek."
"ÜRETİCİLERİMİZ 5 YILLIK ÜRETİM PLANLAMASI YAPABİLECEK"
Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci detayları şu ifadelerle açıkladı;
"ESK tarafından alım ve fiyat garantisi verilen üreticilerimiz, 5 yıllık üretim planlaması yapabilecek. Üretici, kurum ile imzalayacağı besicilik sözleşmesinden hak kaybı yaşamaksızın tek taraflı olarak vazgeçilebilecek. Sürdürülebilir ve planlı üretimi amaçlayan sözleşmeli besicilik uygulamamız ülkemize, milletimize, üreticilerimize ve sektörümüze hayırlı, uğurlu olsun."
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