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THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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THY bazı yurt dışı uçuşlarını durdurma kararını uzattı

Türk Hava Yolları (THY), Rusya'nın saldırıları nedeniyle Ukrayna hava sahasının sivil uçuşlara kapatılması üzerine Yekaterinburg, Minsk, Soçi, Ukrayna ve Rostov için aldığı seferleri durdurma kararını uzattı.

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