Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını etkiledi
Benzin ve motorin fiyatlarıyla birlikte LPG'de de adım adım gerileme devam ediyor. Brent petrol fiyatlarındaki artışın geri çekilmeye başlamasıyla akaryakıt fiyatlarında da indirimler peş peşe geldi. Motorin ve benzin fiyatlarındaki indirimler ile rakam 20 ve 25 TL'nin altına düştü. Peki güncel benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki son rakamlar...
8 Eylül Perşembe gününün güncel akaryakıt fiyatları dikkat çekti. Brent petrol ve kurdaki fiyat gerilemesi benzin ile motorini de etkiledi. İstanbul, İzmir ve Ankara'nın güncel akaryakıt fiyatları listelendi.
Akaryakıt fiyatları dolar kurundaki değişim ve küresel petrol fiyatlarındaki değişime göre belirleniyor. Dolar/TL kuru son haftalarda 18,20'li seviyelerde işlem görürken, brent petrol fiyatı ise dün 90 doların altına kadar geriledi.
Peki indirimler sonrası akaryakıt fiyatları kaç TL?
MOTORİNE İNDİRİM GELDİ
Motorine geçen hafta 2,41 TL'lik indirim yapılmasının ardından önceki gün 69 kuruş zam yapılmıştı. Dün 77 kuruşluk yeni zamla beraber litre fiyatı 25,99 TL'ye çıktı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ise motorine 1,14 TL indirim geldi.
MOTORİNİN LİTRESİ KAÇ LİRA OLDU?
İndirimin ardından motorinin litresi İstanbul'da 24 lira 86 kuruşa, Ankara'da 24 lira 97 kuruşa, İzmir'de ise 24 lira 99 kuruşa geriledi.
BENZİN VE OTOGAZDA SON DURUM
Benzinin litresine bu hafta 77 kuruş yapılmasının ardından fiyat 19,23 TL'de. Otogazın (LPG) litresi ise 10,62 TL.
BENZİN VE MOTORİN KAÇ LİRA? (8 EYLÜL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI)
İSTANBUL
Benzin: 19,23 TL
Motorin: 24,86 TL
LPG: 10,62 – 11,07 TL
ANKARA
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,97 TL
LPG: 10,94 TL
İZMİR
Benzin: 19,34 TL
Motorin: 24,99 TL
LPG: 10,74 TL
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