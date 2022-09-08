Benzin ve motorin fiyatları ne kadar? Petroldeki düşüş akaryakıt fiyatlarını etkiledi

MOTORİNE İNDİRİM GELDİ

Motorine geçen hafta 2,41 TL'lik indirim yapılmasının ardından önceki gün 69 kuruş zam yapılmıştı. Dün 77 kuruşluk yeni zamla beraber litre fiyatı 25,99 TL'ye çıktı. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere ise motorine 1,14 TL indirim geldi.