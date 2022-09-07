Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak | Benzin motorin LPG'ye indirim gelecek mi? İşte Güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle dünya genelinde büyük değişkenlik gösteriyor. Kur farkının da yansıtıldığı akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Bu geceden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Yapılması planlanan indirim sonrası motorin 25 liranın altına gerileyecek. LPG'de ise herhangi bir indirim beklenmiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BUGÜNKÜ ZAMMIN ARDINDAN BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR
Motorinde bugün pompaya yansıyan 77 kuruşluk zammın ardından keyif veren bir gelişme yaşandı. 8 Eylül Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşecek.
LİTRE FİYATI 24 LİRA 80 KURUŞA DÜŞECEK
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 80 kuruşa düşecek.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.
BUGÜNKÜ ZAMMIN ARDINDAN BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR
Motorinde bugün pompaya yansıyan 77 kuruşluk zammın ardından keyif veren bir gelişme yaşandı. 8 Eylül Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşecek.
LİTRE FİYATI 24 LİRA 80 KURUŞA DÜŞECEK
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 80 kuruşa düşecek.
AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.
3 BÜYÜKŞEHİRDE GEÇERLİ OLAN GÜNCEL FİYATLAR İSE ŞÖYLE:
İstanbul Avrupa Yakası: 19,22 TL
İstanbul Anadolu Yakası: 19,23 TL
Ankara: 19,34 TL
İzmir: 19,34 TL
GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa Yakası: 26,01 TL
İstanbul Anadolu Yakası: 25,99 TL
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Ek yerleştirme tercih robotu: YKS ek tercih ne zaman? YKS ek tercih kılavuzu, boş kontenjan listesi
- YKS ek tercih ücreti ne zaman yatırılacak 2022? YKS 2. tercih ücreti ne kadar, kaç TL? Ziraat, Halkbank...
- EK TERCİH TABAN PUANLARI: YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı mı 2022? İşte üniversitelerin taban puanları ve boş kontenjanlar...
- YKS 3. tercih ne zaman yapılacak? 2022 YKS 3. ek tercih tarihleri açıklandı mı? ÖSYM kılavuzu...
- Doğalgaz yardımı başvuru şartları nelerdir? Doğalgaz yardımı ödemeleri ne zaman yatacak? e-Devlet başvuru ekranı...
- Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı personel alımı kura çekimi canlı yayınlanacak mı?
- Eylül ayı evde bakım maaşı ne zaman yatar? 7 Eylül evde bakım maaşı yattı mı? İl il bakım maaşı yatanlar listesi...
- AÖL kayıt yenileme bitti mi, ne zaman sona erecek? Açık Lise kayıt yenileme nereden, nasıl yapılır?
- KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman bitiyor? ÖSYM KPSS ortaöğretim başvuruları hangi tarihe bitecek?
- KYK YURT SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: KYK yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt sonuçları açıklandı mı?
- %22 zam oranı netleşti! Emekli ve memur Ocak zammı için yeni hesap: Yüzleri güldürecek! En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?
- Asgari ücret zammı için kritik açıklama: 3 formül masaya geldi! Asgari ücrete ne kadar, kaç TL zam gelecek?