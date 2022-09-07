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Haberler Ekonomi Haberleri Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak | Benzin motorin LPG'ye indirim gelecek mi? İşte Güncel akaryakıt fiyatları...

Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak | Benzin motorin LPG'ye indirim gelecek mi? İşte Güncel akaryakıt fiyatları...

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 07.09.2022 Güncelleme Tarihi: 07.09.2022
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Akaryakıt fiyatlarına indirim bekleniyor! Bu gece yarısı pompaya yansıyacak | Benzin motorin LPG’ye indirim gelecek mi? İşte Güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları Rusya Ukrayna savaşı nedeniyle dünya genelinde büyük değişkenlik gösteriyor. Kur farkının da yansıtıldığı akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşandı. Bu geceden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk bir indirim bekleniyor. Yapılması planlanan indirim sonrası motorin 25 liranın altına gerileyecek. LPG'de ise herhangi bir indirim beklenmiyor. İşte güncel akaryakıt fiyatları...

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BUGÜNKÜ ZAMMIN ARDINDAN BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR
Motorinde bugün pompaya yansıyan 77 kuruşluk zammın ardından keyif veren bir gelişme yaşandı. 8 Eylül Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşecek.

LİTRE FİYATI 24 LİRA 80 KURUŞA DÜŞECEK
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 80 kuruşa düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

BUGÜNKÜ ZAMMIN ARDINDAN BÜYÜK İNDİRİM GELİYOR
Motorinde bugün pompaya yansıyan 77 kuruşluk zammın ardından keyif veren bir gelişme yaşandı. 8 Eylül Perşembe gününden itibaren motorin grubunda 1 lira 14 kuruşluk indirim gerçekleşecek.

LİTRE FİYATI 24 LİRA 80 KURUŞA DÜŞECEK
Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak indirimle birlikte İstanbul'da motorinin litre fiyatı 24 lira 80 kuruşa düşecek.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?
Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

3 BÜYÜKŞEHİRDE GEÇERLİ OLAN GÜNCEL FİYATLAR İSE ŞÖYLE:
İstanbul Avrupa Yakası: 19,22 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 19,23 TL

Ankara: 19,34 TL

İzmir: 19,34 TL

GÜNCEL MOTORİN FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: 26,01 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 25,99 TL

Ankara: 26,10 TL

İzmir: 26,11 TL

GÜNCEL LPG FİYATLARI

İstanbul Avrupa Yakası: 11,07 TL

İstanbul Anadolu Yakası: 10,62 TL

Ankara: 10,94 TL

İzmir:10,70 TL

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