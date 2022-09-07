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Motorin fiyatlarına indirim! Güncel akaryakıt fiyatları ne kadar? İstanbul'da motorin litre fiyatı ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 07.09.2022 14:01
Bu gece yarısından itibaren motorin fiyatlarınaindirim geliyor. Ayrıntılar A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı. Kılıç, "Brent petrol fiyatlarında dünya genelinde değişiklik devam ediyor. Akaryakıt fiyatlarında sürücüleri sevindirecek bir gelişme yaşanıyor. Bu geceden itibaren motorin grubuna 1 lira 14 kuruşluk bir indirim gelmesi bekleniyor. Planlanan indirim sonrası motorinin 25 TL’nin altına gerilemesi bekleniyor." ifadelerini kullandı.
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