Domates ihracatına izin şartı geldi
Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre; Domates ihracatına izin şartı geldi. Domates ihracı kayda bağlı mallar listesine alındı.
İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş), İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesi'ne eklendi.
Bu kapsamda domates ihracatı için Ticaret Bakanlığı'ndan izin alınması gerekecek.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda şu ifadeler yer aldı:
"MADDE 1- 6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 60 ıncı sıra olarak aşağıdaki madde eklenmiştir.
"60- Domatesler (sirke veya asetik asitten başka usullerle hazırlanmış veya konserve edilmiş)- Diğerleri: (GTP: 2002.90) (Salça)"
MADDE 2- Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Tebliğ hükümlerini Ticaret Bakanı yürütür."
Ayrıntılar geliyor...
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