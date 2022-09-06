Başkan Erdoğan'dan 10 milyon icra dosyası için flaş karar! 5,5 milyon vatandaş borcundan kurtulacak
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Kabine Toplantısı sonrası açıkladığı icra dosyası kararının detayları merak konusu oldu. TBMM'nin açılmasıyla 10 milyon dosya için işleme alınacak karar ile 5,5 milyon vatandaş icra borçlarından kurulacak. Başkan Erdoğan'ın talimatı ile vatandaşın yükünü hafifletmek için alınan kararda 15 Ağustos öncesi baz alınacak.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ardından Genel Kurulun ilk gündem maddelerinden olacak yasa teklifi ile 2 bin liranın altındaki borçları kapsayan yaklaşık 10 milyon icra dosyası tasfiye edilecek.
BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı sonrası yaptığı Millete Sesleniş konuşmasında dile getirdiği dar gelirli vatandaşların icra ve haciz sorunlarının çözüme kavuşturulmasına dönük düzenleme kısa süre içinde hayata geçirilecek.
Adalet, Hazine ve Maliye, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanlıklarının teknik çalışmasının ardından kabineye sunulan taslağa yönelik hazırlıklar, Adalet Bakanlığınca yürütülüyor.
Düzenlemenin 1 Ekim'deki açılışın hemen ardından Meclis gündemine getirilmesi planlanıyor.
15 AĞUSTOS ÖNCESİNİ KAPSAYACAK
Çalışmaya göre, 15 Ağustos 2022 tarihinden önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacaklar gider gösterilerek vergiden düşürülebilecek ve böylece tasfiyeleri sağlanacak.
Düzenlemenin kapsamında, gerçek kişilerin varlık yönetim şirketleri ve işletme hesabına göre defter tutan şirket veya kurumlara olan borçları bulunacak.
YAKLAŞIK 5,5 MİLYON VATANDAŞI KURTARACAK
Yasa değişikliğinin TBMM'de kabulü ve Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından icra takibindeki 2 bin TL'ye kadar olan bireysel borçları devlet üstlenecek. Böylece icra takibine konu yaklaşık 10 milyon dosya temizlenecek ve yaklaşık 5,5 milyon vatandaş icra takibinden kurtulacak. Düzenleme kapsamında vatandaşların 30 milyar liraya yakın icra borç yükünden kurtulması öngörülüyor.
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