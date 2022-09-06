Motorine bir zam daha! İndirim sonrası sürücüleri üzecek haber... Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma sürüyor! 06 Eylül İstanbul Ankara İzmir akaryakıt fiyatları...
Brent petrolde yaşanan fiyat dalgalanmaları ve üretim kısıtlaması nedeniyle akaryakıt fiyatlarında da dalgalanma sürüyor. Dün akşam benzin ve motorin fiyatlarına gelen zammın yanında LPG fiyatlarına indirim geldi. Ancak alınan karar gereği bu gece yarısından geçerli olmak üzere motorine bir zam kararı daha alındı. Peki İstanbul Ankara İzmir'de motorin fiyatları ne kadar olacak? 06 Eylül 2022 akaryakıt fiyatları...
Akaryakıt fiyatlarında brent petrolde yaşanan dalgalanma sonrası zam kararı alındı. Dün gece benzine 56 kuruş, motorine 69 kuruş gelen zam sonrası motorine bu gece yarısından itibaren 77 kuruşluk zam geleceği açıklandı.
DÜN GECE ZAM GELMİŞTİ
Akaryakıtta gece yarısından itibaren geçerli olan benzinde 56 kuruş, motorinde 69 kuruş zam fiyatlara yansıdı.
BUGÜN DE 77 KURUŞ ZAM GELİYOR
7 Eylül Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere motorine bir zam daha geldi. 77 kuruşluk zam pompa fiyatlarına yansıyacak.
İNDİRİM VE ZAMLAR...
Art arda indirim ve zamlarla fiyatı değişen akaryakıtta; 3 Eylül Cumartesi günü benzine 1 lira 51 kuruş, motorine ise 2 lira 41 kuruş indirim gelmişti. 3 gün süren indirimli fiyat sonra sona erdi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzine 56 kuruş, motorine ise 70 kuruş zam yapıldı. Öte yandan LPG fiyatlarında ise 40 kuruş indirime gidildi.
100 BİN VARİL KISITLAMA
Bu gece yarısı motorinde yeni bir artış daha bekleniyor. Yeni zam haberi OPEC+ üyelerinin Ekim'de üretim seviyelerini günlük 100 bin varil kısıtlama kararı sonrası geldi.
YENİ FİYATLAR NE OLACAK?
Zamlar sonrası benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19.24 TL'ye, motorinin fiyatı ise 25.94 TL'ye yükselecek.
Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 94,97 dolardan işlem görüyor.
Dün 96,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 95,74 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.20 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,80 azalarak 94,97 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 88,67 dolardan alıcı buldu.
Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, dün çevrim içi düzenledikleri 32'nci Bakanlar Toplantısı'nda ekim ayı için grubun ağustostaki üretim seviyesine geri dönmesi konusunda anlaştı ve günlük 100 bin varil üretim kesintisine gitme kararı aldı.
Grubun bu kararı, piyasa oyuncuları tarafından "sembolik bir düşüş" olarak algılandı. Uygulama zorlukları nedeniyle gerçekleşecek kesintinin bu seviyenin de altında kalacağına dair beklentiler karar öncesinde yükselen fiyatların gerilemesine neden oldu.
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