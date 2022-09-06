Altın ve dövizde hareketlilik! Gözler FED kararında! Faiz artırımının devamı dünyada endişe yarattı

BIST 100 ENDEKSİ

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,9 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 7,35 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,39 ile spor oldu.