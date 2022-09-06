Altın ve dövizde hareketlilik! Gözler FED kararında! Faiz artırımının devamı dünyada endişe yarattı
Resesyon ve merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişeleri sonrası altın ve döviz fiyatlarında hareketlilik yaşanmaya devam ediyor. Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporu piyasalarda merakla beklenirken etkisinin ne olacağı da henüz bilinmiyor. İşte anlık altın dolar euro güncel kuru...
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,98 kazançla 3.391,38 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.448,93 puana taşıdı.
BIST 100 ENDEKSİ
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,01 puan artarken, toplam işlem hacmi 122,9 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 7,35 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,80 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,39 ile spor oldu.
FAZİ ARTIŞLARI SÜRECEK
Analistler, küresel pay piyasalarında resesyon ve merkez bankalarının agresif faiz artırımlarına devam edeceği endişelerinin sürdüğünü ancak Çin'in ekonomiyi destekleyici adımlar atacağını duyurmasının ardından risk iştahının arttığını söyledi.
ENERJİ KRİZİNE DİKKAT ÇEKİLDİ
Yurt içi piyasaların bankacılık hisseleri öncülüğünde küresel pay piyasalarından pozitif ayrışmaya devam ettiğine dikkati çeken analistler, Avrupa'da enerji krizine ilişkin gelişmeler ve veri gündeminin varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini kaydetti.
KRİTİK KARAR YARIN AÇIKLANACAK
Yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) Bej Kitap raporunun piyasaların odağında yer alacağını belirten analistler, veri gündeminde yurt içine hazine nakit dengesi yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de dış ticaret dengesi, Avro Bölgesi'nde büyüme ve Almanya'da sanayi üretiminin öne çıkacağını ifade etti.
Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.450 seviyesinin direnç, 3.330 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
ALTININ ONSU 1.703,8 DOLAR
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.45 itibarıyla 1.703,8 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,2 kazanımla 1 milyon 16 bin 750 liradan tamamladı.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,1920 lira, satışta 18,2649 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,1923 lira, satışta 18,2652 lira olarak belirlemişti.
Uluslararası piyasalarda, saat 18.45 itibarıyla avro/dolar paritesi 0,9920, sterlin/dolar paritesi 1,1550, dolar/yen paritesi de 142,80 düzeyinde seyrediyor.
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2 azalışla 93,2 dolardan işlem görüyor.
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