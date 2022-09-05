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Son dakika: Hatice ve Fehime Sultan Yalıları hazineye devredildi

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 05.09.2022 Güncelleme Tarihi: 05.09.2022
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Son dakika: Hatice ve Fehime Sultan Yalıları hazineye devredildi

Son dakika haberleri... İstanbul Beşiktaş'ta bulunan Hatice Sultan ve Fehime Sultan Yalıları, hazineye devredildi.

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