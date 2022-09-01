Benzin ve motorinde büyük indirim! Yarın gece pompaya yansıyacak! LPG için gün verildi... İstanbul Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları

PETROL FİYATLARINDA NİSAN 2020'DEN BU YANA İLK

ABD ham petrolü (WTI), aralarında Fed'in de olduğu merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele için politikalarını sıkılaştırmasıyla, Ağustos'ta art arda üçüncü ayında da değer kaybederek 89 dolara geriledi. Bu, Nisan 2020'den beri en uzun düşüş serisi oldu. Brent petrol ise yüzde 0,5 düşerek 95,03 dolara geriledi.