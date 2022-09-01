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Benzin ve motorinde büyük indirim! Yarın gece pompaya yansıyacak! LPG için gün verildi... İstanbul Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 01.09.2022 Güncelleme Tarihi: 01.09.2022
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Benzin ve motorinde büyük indirim! Yarın gece pompaya yansıyacak! LPG için gün verildi... İstanbul Ankara İzmir güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatlarında yaşanan dalgalanma sonrası 94 doların altına inmesinin ardından piyasalarda büyük bir indirim bekleniyor. Sektör kaynakları yarın gece motorin ve benzinde yapılacak indirimin detaylarını paylaşırken, LPG için ise tarih verdi. Peki benzin ve motorine kaç lira indirim gelecek? Benzin, motorin, LPG güncel pompa fiyatı...

Brent petrol fiyatının 94 doların altına düşmesi sonrası akaryakıt fiyatlarında indirim beklentisi oluştu. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre yarın gece yarısından geçerli olmak üzere benzin ve motorinde indirim bekleniyor.

MOTORİNDE 2 BENZİNDE 1 TL'NİN ÜSTÜNDE

Motorinde uluslararası satışlar ve Brent petrolde yaşanan düşüşle birlikte yarın gece motorinde 2 TL'nin benzinde ise 1 TL'nin üstünde indirim bekleniyor.

LPG İÇİN HAFTA BAŞI

LPG'de ise indirim için hafta başı işaret edildi. Akşam saatlerinde indirimin daha da yüksek olabileceği söyleniyor.

PETROL FİYATLARINDA NİSAN 2020'DEN BU YANA İLK

ABD ham petrolü (WTI), aralarında Fed'in de olduğu merkez bankalarının yüksek enflasyonla mücadele için politikalarını sıkılaştırmasıyla, Ağustos'ta art arda üçüncü ayında da değer kaybederek 89 dolara geriledi. Bu, Nisan 2020'den beri en uzun düşüş serisi oldu. Brent petrol ise yüzde 0,5 düşerek 95,03 dolara geriledi.

BENZİNDE BEKLENEN İNDİRİM GELDİ!

Geçtiğimiz günlerde brent petrol fiyatında yaşanan düşüşle beraber araç sahiplerinin yüzünü güldürecek bir gelişme yaşandı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgilye göre; Benzin fiyatlarına 30 Ağustos Salı günü itibariyle geçerli olmak üzere 1 lira 04 kuruş indirim yapıldı.

MOTORİNE PEŞ PEŞE ZAM UYGULANMIŞTI!

25 Ağustos Perşembe günü 95 kuruş zamlanan motorin fiyatlarına 87 kuruş daha zam yapılmıştı.

BRENT PETROLDE SON DURUM

Petrol fiyatları geçtiğimiz haftayı kritik seviye olan 100 doların altında 99 dolardan kapatmıştı. Yeni haftaya artışla başlayan Brent petrol, dün 100 doların altına düşerek günü 95 dolar seviyesinde kapattı. 1 Eylül itibariyle düşüş trendini sürdüren Brent petrol 93,30 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul

Motorin litresi 26.90 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.13 liradan satılıyor.

Ankara

Motorin litresi 27.95 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.28 liradan satılıyor.

İzmir

Motorin litresi 27.98 liradan satılıyor.

Benzinin litresi 20.26 liradan satılıyor.

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