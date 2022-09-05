Son dakika! Altın dolar ve euro rakamlarında son durum! Borsa günü rekorlarla tamamladı (5 EYLÜL 2022)
Son dakika haberleri... Borsa İstanbul rekor kırmaya devam ediyor. Borsa BIST 100 endeksi, günü yüzde 4,21 kazançla 3.358,37 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 3.367,31 puana taşıdı. Bu gelişmeler sonrası vatandaşlar dolar, euro ve altın fiyatlarındaki son durumu merak ediyor. Peki, piyasalar günü nasıl tamamladı? İşte ekonomi haberinin detayları...
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 135,62 puan artarken, toplam işlem hacmi 105,3 milyar lira ile rekor seviyede gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 7,58, holding endeksi yüzde 3,97 değer kazandı.
Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 8,46 ile metal, ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,43 ile spor oldu.
BORSA İSTANBUL POZİTİF AYRIŞTI
Analistler, Rusya'nın Avrupa'ya doğal gaz akışını süresiz durdurduğunu açıklamasının ardından küresel piyasaların yeni haftaya negatif bir seyirle başladığını, Borsa İstanbul'un ise pozitif ayrıştığını belirtti.
Yarın veri gündeminde yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında ise ABD'de hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri endeksi (PMI), Almanya'da fabrika siparişlerinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.400 puanın direnç, 3.180 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
ALTININ ONSU NE KADAR?
Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.25 itibarıyla 1.710,55 dolardan işlem görüyor.
Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 0,60 kazanımla 1 milyon 15 bin liradan tamamladı.
DOLAR NE KADAR? (5 EYLÜL 2022)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 18,1923 lira, satışta 18,2652 lira olarak açıkladı.
TCMB, önceki efektif kurunu alışta 18,1882 lira, satışta 18,2611 lira olarak belirlemişti.
EURO NE KADAR OLDU? (5 EYLÜL 2022)
Uluslararası piyasalarda, saat 18.25 itibarıyla euro/dolar paritesi 0,9920, sterlin/dolar paritesi 1,1505, dolar/yen paritesi de 140,53 düzeyinde seyrediyor.
Euro alış 18.09 ve satış 18.22 TL'den işlem görüyor.
HAM PETROL NE KADAR? (5 EYLÜL 2022)
Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 2,60 yükselişle 95,36 dolardan işlem görüyor.
ALTIN FİYATLARI NE KADAR? (5 EYLÜL 2022)
GRAM ALTIN: 1002
ÇEYREK ALTIN: 1666
YARIM ALTIN: 3332
TAM ALTIN: 6622
CUMHURİYET ALTINI: 6833
22 AYAR BİLEZİK: 950
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