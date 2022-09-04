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Rize-Artvin Havalimanında sefer sayıları artıyor

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 04.09.2022
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Rize-Artvin Havalimanında sefer sayıları artıyor

Türkiye’nin deniz üzerine dolgu yapılarak inşa edilen 2’nci, dünyanın ise 5’inci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanında sefer sayıları artıyor.

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