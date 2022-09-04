TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları kaç oldu? TEFE TÜFE, kira artış oranı...
TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. TÜFE – TEFE üzerinden emekli ve memur maaşları hesaplanırken, piyasa katılımcıları da TÜİK açıklamasından önce enflasyon beklenti tahminleri oluşturuyor. Peki, TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları kaç oldu? TEFE TÜFE, kira artış oranı...
TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları kaç oldu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ağustos ayı enflasyon rakamları da çok yakında paylaşılacak. Normalde her ayın 3'ü, TÜİK enflasyon oranları açıklanıyor. Peki, TÜİK Ağustos ayı enflasyon rakamları açıklandı mı? Ağustos ayı enflasyon rakamları kaç oldu? TEFE TÜFE, kira artış oranı...
AĞUSTOS AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Her ayın 3'ünde açıklanan TÜİK enflasyon oranları, ayın üçünün cumartesi gününe denk gelmesi sebebiyle 5 Eylül 2022 tarihinde açıklanacak.
TEMMUZ AYI ENFLASYON RAKAMLARI NASIL?
TÜFE'deki (2003=100) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre %2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre %45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre %79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre %49,65 olarak gerçekleşti.
AĞUSTOS AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Piyasa katılımcıları anketinin Ağustos ayına ilişkin sonuçlarına göre cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu.
Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 69,94 iken, bu anket döneminde yüzde 70,60 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 40,23 iken, bu anket döneminde yüzde 41,99 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise aynı anket dönemlerinde sırasıyla yüzde 24,27 ve yüzde 24,35 olarak gerçekleşti.
TEMMUZ KİRA ARTIŞ ORANI NE KADAR OLDU?
Her ay enflasyon rakamlarından sonra kira artış oranı güncelleniyordu. 11 Haziran 2022 itibariyle kiracıya yüzde 25 üzerinde zam yapılmaması kararı alındı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ,
"1 Temmuz 2023'e kadar yenilenecek Kira sözleşmelerinde bir önceki kira yılının yüzde 25'ini geçmemek koşuluyla yapılacak artışların geçerli olduğuna dair bir geçici hüküm, Adalet Komisyonu'nda Borçlar Kanunu'na eklenecek. Böylelikle konut kiralarında bir yıl süreyle bir önceki yılın kira bedelinin yüzde 25'ini geçmeyecek şekilde Artış yapılabilme imkanı getiriliyor" açıklamalarında bulundu.
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